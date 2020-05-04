Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Tel Abyad'da incelemelerde bulundu

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Barış Pınarı Harekatı sayesinde terörden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde yapımı devam eden kamu inşaatlarında incelemelerde bulundu.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Valilik bünyesindeki Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM), Tel Abyad'da yaşayan halkın refah seviyesinin yükseltilmesi için yoğun çalışma yürütüyor.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenerek huzur ve güven ortamının oluştuğu Tel Abyad'da SUDKOM tarafından yapımı devam eden inşaat çalışmalarını inceledi.

Tel Abyad'da Emniyet Müdürlüğü, Nüfus ve Vergi Dairesi inşaatlarında incelemelerde bulunan Vali Erin, çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi aldı.

Türkiye'den yetkililerin gözetiminde devam eden inşaat çalışmalarının en kısa sürede tamamlanacağını belirten Vali Erin, yeni hizmet binalarının faaliyete girmesiyle Barış Pınarı bölgesinde kamusal hizmet alanlarında önemli bir adım atılmasının planlandığını vurguladı.



Vali Erin, bölgedeki çoğu altyapı hizmetinin yaklaşık 30 yıl öncesine ait olduğunu ve terör örgütlerinin hüküm sürdüğü dönemde binaların yıkılıp tahrip edildiğini hatırlattı.