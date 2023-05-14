Şanlıurfa Valiliğinden toplu oy ve darp olayı açıklaması

Şanlıurfa Valiliği, Harran ilçesinde toplu oy kullanıldığı ve sandık kurulu üyelerinin darp edildiği iddiaları ile ilgili açıklama yaptı.

Şanlıurfa Valiliğinden, Harran ilçesi Minare Köyü’nde toplu oy kullanıldığı ve sandık kurulu üyelerinin darp edildiği iddiaları ile ilgili açıklama yapıldı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Sosyal medyadaki paylaşımlar üzerine, Minare Köyü’ndeki 1113 sayılı seçim sandığına İlçe Seçim Kurulu Başkanı ve siyasi parti temsilcileri ile gidilerek yapılan tahkikatta toplu oy kullanılmadığı ve sandık görevlilerinin darp edilmediği ekteki tutanakla tespit edilmiştir. Sosyal medyadan paylaşım yapan kişiler ile ilgili adli işlemler başlatılmıştır." (İLKHA)