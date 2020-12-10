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Ekonomi Şanlıurfa Ticaret Borsası
Ekonomi

Şanlıurfa Ticaret Borsası

Preseli pamuğun kilogramı 9,95-16,10 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-12-10 12:57:51 -
Şanlıurfa Ticaret Borsası

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 9,95-16,10 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimek Kg 3,50 6,80
Nohut Kg 4,00 4,00
Arpa Kg 1,00 1,58
Buğday Kg 1,50 2,70
Mısır Kg 1,00 1,68
Yağlık çiğit Kg 1,87 2,45
Kütlü pamuk Kg 4,25 5,20
Preseli pamuk Kg 9,95 16,10


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