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Yaşam Şanlıurfa sular altında kaldı! Selden sonra Balıklıgöl bu hale geldi
Yaşam

Şanlıurfa sular altında kaldı! Selden sonra Balıklıgöl bu hale geldi

Selin vurduğu Şanlıurfa'da Balıklıgöl çamurla kaplandı.

Yeniakit Publisher
2023-03-15 15:50:00 -

Şanlıurfa'da 2 gündür etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle Balıklıgöl çamurla kaplandı.

Şanlıurfa'da dün başlayan ve bugün de devam eden sağanak yağış nedeniyle sel suları Balıklıgöl'ü çamur deryasına çevirdi. Şanlıurfa'nın tarihi yapıları sular altında kalırken, çamur nedeniyle suyun rengi sarıya döndü. Balıklıgöl'ün balıkları etrafa saçılarak telef olurken, suların çekildiği kısımlarda ise geriye moloz ve çamur yığınları kaldı.

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