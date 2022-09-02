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Yerel Şanlıurfa Müftülüğü Cuma namazı kıldırılmadı iddiaları ile ilgili açıklama yaptı
Yerel

Şanlıurfa Müftülüğü Cuma namazı kıldırılmadı iddiaları ile ilgili açıklama yaptı

Şanlıurfa Müftülüğü, Eyyübiye ilçesindeki bulunan bir camide Cuma namazı kıldırılmadığına dair ortaya atılan iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-09-02 17:42:00 -
Şanlıurfa Müftülüğü Cuma namazı kıldırılmadı iddiaları ile ilgili açıklama yaptı

Şanlıurfa Müftülüğü tarafından Evren Sanayi Sitesi, sosyal medya üzerinden Ravza Camiinde Cuma namazı kıldırılmadığı iddiası üzerine açıklama yapıldı.

Şanlıurfa Müftülüğü tarafından yapılan açıklamada, "Eyyübiye İlçe Müftülüğüne bağlı Ravza H. Hafız Rafi Görgün İmam Hatibi Selim Arslan, izinli olduğu için yerine İmam Burhan Türkmen görevlendirilmiştir. Namaza yakın bir zamanda Burhan Türkmen camide aniden rahatsızlanmış ve hastaneye kaldırılmıştır. Evren Sanayi Sitesi kent merkezine uzak olduğu ve başka görevlinin namaza yetişme imkânı olmadığından, Cemaat bu sanayi sitesinde bulunan yakın cami imamına haber ulaştırmıştır. Bu cami İmam Hatibi de kendi cemaatinden birisini Ravza H. Hafız Rafi Görgün Camisine göndermiştir. Camiye gönderilen kişi tarafından Ravza Camii'nde Cuma namazı kılınmıştır. Namazdan sonra bazı kişiler, namazı kıldıran imamın devlet tarafından görevlendirilmediğini iddia ederek, konuyu bu şekilde sosyal medyaya yansıtmışlardır. Bahse konu olan olay gerçeği yansıtmamaktadır. Cuma Namazı bu camide kılınmıştır." denildi. (İLKHA)

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