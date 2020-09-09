  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Şanlıurfa, Malatya ve Kahramanmaraş'ta Kovid-19 denetimleri
Aktüel

Şanlıurfa, Malatya ve Kahramanmaraş'ta Kovid-19 denetimleri

Yeniakit Publisher
2020-09-09 15:04:48 -
Şanlıurfa, Malatya ve Kahramanmaraş'ta Kovid-19 denetimleri

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa, Malatya ve Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında denetim yapıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda ayakta yolcu almanın yasaklandığı toplu taşıma araçlarını denetledi.

Araç içi kamera sistemiyle de takibi yapılan otobüs ve minibüsler, sahadaki ekiplerce de kontrol edildi.

Denetimlerde, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ayakta yolcu alınıp alınmadığı, şoför ve yolcuların maske ile sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığı kontrol edildi, genelgeye aykırı hareket edenlere cezai işlem uygulandı.

- Malatya

Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Toplu Taşıma Denetim Birimi ekipleri, kent merkezindeki otobüs duraklarında toplu taşıma araçlarını denetledi.

İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda ayakta yolcu almanın yasaklandığı toplu taşıma araçlarını inceleyen ekipler, maske ve hijyen denetimi de yaptı.

Ekipler, sürücüleri ve yolcuları maske takmaları için uyardı.

- Kahramanmaraş

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Kovid-19 tedbirleri kapsamında, kentteki toplu ulaşım araçları denetlendi.

Araçlarda incelemelerde bulunan ekipler, hem şoförleri hem de yolcuları salgına karşı duyarlı olmaları ve kurullara uyulmaları için uyardı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye ve Yunanistan'dan yeni karar
Dünya

Türkiye ve Yunanistan'dan yeni karar

Türkiye ve Yunanistan'ın askeri heyetleri tarafından NATO Genel Merkezi'nde yapacak görüşme 10 Eylül'e ertelendi.
Uzman isimden çarpıcı açıklamalar: Türkiye, Rusya'nın ensesinde boza pişirmeli
Gündem

Uzman isimden çarpıcı açıklamalar: Türkiye, Rusya'nın ensesinde boza pişirmeli

PYD'nin Rusya'da bizzat Lavrov tarafından ağırlanmasınının Türkiye'nin sinir uçlarıyla oynanmak olduğunu belirten Asya Polis Teşkilatı'nın (..
İsrailli araştırma şirketinden ilginç Türkiye iddiası! Sisi’nin uykuları kaçtı
Dünya

İsrailli araştırma şirketinden ilginç Türkiye iddiası! Sisi’nin uykuları kaçtı

İsrail menşeli bir araştırma şirketi, Türkiye'nin üç cepheden Mısır'ı kuşatmaya çalıştığını öne sürdü.
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı