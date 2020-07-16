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Eğitim

Şanlıurfa lise taban puanları 2020 Şanlıurfa Anadolu liseleri Fen liseleri İmam Hatip Liseleri taban puan yüzdelik dilimleri

LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte lise tercihinde bulunacak öğrenciler lise taban puanları, yüzdelik dilimleri ve lise kontenjanları üzerinden Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tercihlerini yapacak. İşte Şanlıurfa Anadolu Lisesi taban puanları kontenjanları yüzdelik dilimleri, Şanlıurfa Fen Lisesi liseleri taban puanları kontenjanları yüzdelik dilimleri, Şanlıurfa İmam Hatip Lisesi Liseleri taban puanları kontenjanları yüzdelik dilimleri, Şanlıurfa Meslek liseleri taban puanları kontenjanları yüzdelik dilimleri…

Yeniakit Publisher
2020-07-16 09:24:00 - 2020-07-16 09:24:49
Şanlıurfa lise taban puanları 2020 Şanlıurfa Anadolu liseleri Fen liseleri İmam Hatip Liseleri taban puan yüzdelik dilimleri

Son dakika haberi! Milli Eğitim Bakanlığınca LGS kapsamında 20 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları "meb.gov.tr" adresinden açıklandı. LGS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler lise puanlarını araştırmaya başladı. İşte Şanlıurfa Liseleri taban puanları kontenjanları yüzdelik dilimleri, Şanlıurfa Anadolu Lisesi taban puanları kontenjanları yüzdelik dilimleri, Şanlıurfa Anadolu Öğretmen Lisesi taban puanları kontenjanları yüzdelik dilimleri, Şanlıurfa Fen Lisesi liseleri taban puanları kontenjanları yüzdelik dilimleri 2020, Şanlıurfa İmam Hatip Lisesi Liseleri taban puanları kontenjanları yüzdelik dilimleri, Şanlıurfa Meslek liseleri taban puanları kontenjanları yüzdelik dilimleri…

MEB lise tercih kılavuzu için tıklayınız

 

 

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