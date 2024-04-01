Şanlıurfa Halfeti adayı AK Partili Şeref Albayrak'a LGBT tokadı!
AK Parti Halfeti İlçe Belediye Başkan adayı Şeref Albayrak, sandıkta DEM'li rakibinin gerisinde kalarak seçimin kaybedenlerinden oldu.
Şeref Albayrak, kaybettiği başkanlığın ardından, sosyal medyada, Ramazan akşamı teravih namazı vaktinde ilçede düzenlediği konserle yeniden gündeme geldi.
Albayrak ilçede LGBT destekçisi Merve Özbey'i sahneye çıkaracağını açıkladıktan sonra kendisine gelen tüm tepkilere kulak tıkamıştı.
Meydanı göz göre DEM'e bıraktılar!
AK Partili Halfeti Belediye Başkanı ve 2024 adayı Şeref Albayrak, seçimde halkın tepkisiyle karşılaştı.
Halfeti'de Albayrak'a tepki gösteren adaylar Yeniden Refah'a kaydı.
Oylar bölününce de meydan terör sevici DEM'lilerin oldu.
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