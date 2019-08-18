SANKON’un yeni Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu oldu

Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) olağanüstü genel kurula giderek yeni liderini seçti. Genel kurulda tek aday olan SANKON İcra Kurulu Başkanı genç iş adamı Ferudun Cevahiroğlu, yurt içi ve yurt dışı delegelerin oylarının tamamını alarak oy birliği ile SANKON’un yeni Genel Başkanı oldu.

Türkiye’nin önemli uluslararası ekonomik sivil toplum kuruluşlarından SANKON olağanüstü genel kurulunu yaptı. Genel merkezi Ankara’da olan SANKON’un Afrika kıtası, Arap Yarımadası, Orta Asya ve Avrupa’da birçok ülke ile ABD’de temsilciliği bulunuyor.

Olağanüstü genel kurulda yurt içi ve yurt dışı oyların tamamını alarak oy birliği ile SANKON Genel Başkanı olan Ferudun Cevahiroğlu, genel kurulda yaptığı konuşmada, öncelikle SANKON’un yönetim kurulu üyelerine, yurt içi ve yurt dışı delegelerine kendisini bu onurlu göreve layık gördükleri için teşekkür etti. Cevahiroğlu, “Genel Başkanı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyeti devletine, Atatürk ilke ve inkılaplarına, SANKON yönetim kurulu, bütün birimleri ve üyeleri adına bağlılığımı bildiriyorum. SANKON olarak uluslararası çalışmalarımıza devam edeceğiz. Türkiye ile dünya devletleri arasında ekonomik ve ticari ilişkilere katkı sağlamaya devam edeceğiz. Arap Birliği, Afrika Birliği ve Türksoy gibi küresel güçlü organizasyonlarla işbirliğimiz benim dönemimde de devam edecektir” dedi

“Bu zorlu günleri birlikte atlatacağız”

Konuşmasında Türkiye deki ekonomik gelişmelere de değinerek, Türkiye’nin zor günlerden geçtiğini kaydeden Başkan Cevahiroğlu şunları söyledi:

“Bu zorlu günleri birlikte atlatacağız. Türk devleti bu ve buna benzer ekonomik dalgalanmalarla sarsılmayacak kadar güçlü bir devlettir.”

SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu’nun konuşması SANKON’un Arap Yarımadası, Afrika, Avrupa, Orta Asya Türk devletleri ve Balkan ülkeleri temsilciliklerinde de telekonferans sistemi ile canlı olarak izlendi.

Konuşmaların ardından yapılan oylama sonrası Cevahiroğlu yurt içi ve yurt dışı delegelerin oylarının tamamını alarak oy birliği ile SANKON’un yeni Genel Başkanı oldu.