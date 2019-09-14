0553 313 94 23

SANKON’un eski genel başkanı Atasoy onursal başkanı ilan edildi

Türkiye’nin önemli uluslar arası ekonomik sivil toplum kuruluşlarından birisi olan Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonunun (SANKON) eski Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy ‘onursal başkanı’ ilan edildi.

14 Eylül 2019 Cumartesi 16:14
SANKON’un eski genel başkanı Atasoy onursal başkanı ilan edildi

Türkiye’nin önemli uluslar arası ekonomik sivil toplum kuruluşlarından birisi olan Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonunun (SANKON) eski Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy ‘onursal başkanı’ ilan edildi.


Geçtiğimiz Ağustos ayında olağanüstü genel kurulunu yaparak yeni liderini seçen SANKON, Genel Başkan Ferudun Cevahiroglu’nun başkanlığında Ankara’da ilk kez toplandı. 200 kişilik iş kadını ve iş adamından oluşan yönetim kurulu toplantısında yeni yol haritası belirlenerek kuruluşun 2019 yılı içerisinde ulusal ve uluslararası faaliyetleri ele alındı. Toplantıda, Cevahiroğlu’nun yönetim kuruluna teklifiyle eski Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy oy birliği ile onursal başkanı ilan edildi.


Toplantıda söz alan Cevahiroğlu, alınan kararlar ilgili yaptığı açıklamada ise şunları söyledi:


“Atasoy, SANKON un birinci ve ikinci dönem genel başkanlığı yapmıştır. SANKON Nezaket Emine Atasoy dönemlerinde uluslar arası bir kuruluş olmuştur. Benim dönemimde bir dünya kuruluşu olacaktır. SANKON’un yönetim kurulu yurt içi ve yurt dışı bütün teşkilatları bütün birimleri ve bütün Türkiye’nin şunu bilmesini isterim ki SANKON bütün gücüyle eski genel başkanı ve yeni dönemin onursal başkanı Atasoy’un her zaman ve her daim yanındadır. Benim yetkilerim her zaman onun da tasarrufundadır.”


Cevahiroğlu’nun konuşması yönetim kurulu toplantısına katılan 200 kişi tarafından ayakta alkışlandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 16:14
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Denizde doluya tutuldular nereye kaçacaklarını şaşırdılar
    1. Denizde doluya tutuldular nereye..
    2. Diyarbakır’da annelere eski bakandan..
    3. ABD Başkanı Donald Trump, Usame bin..
    4. Ünlü Şef Akkor’dan Gaziantep mutfağına..
    5. Hong Kong’ta Pekin yanlıları da sokağa..
    6. Gazişehir Gaziantep'in adı değişiyor
    7. Bitlis’te ‘Teröre Lanet’ yürüyüşü
    8. Uzman Psikolog Fatma Betül Sarıkaya:..
    9. Cinsel istismarcı jandarma denetiminde..
    10. Dünyanın en güçlüleri Ankara'da
    11. PAÜ“II.Uluslararası Eğitimde ve..
    12. Özbekistan'ın Türk Keneşi'ne üyelik..
    13. 20’den fazla aracın küle döndüğü..
    14. Hamburger nasıl yapılır? İşte, ev..
    15. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu..
    16. Orgeneral Güler, ABD'li mevkidaşı..
    17. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:..
    18. Liverpool, 3 puanı 3 golle aldı
    19. İran'da hapse mahkum edilen..
    20. Başkan Yılmaz, veteran sporcularla..
    21. Dünya Ahıska Türkleri Birliğinden Vali..
    22. Somaliland Berbera Havalimanı’nı..
    23. Trump duyurdu: Usame bin Ladin'in oğlu..
    24. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:..
    25. Başkan Aktaş’a öğrencilerden sürpriz..
    26. Teröristbaşı Netanyahu son kozlarını..
    27. Kayseri’de kaza: 2 yaralı
    28. Çankırı'nın ardından Çanakkale'de..
    29. Ümitler Dünya Judo Şampiyonası'na doğru
    30. İnegöl’de ilk defa bir federasyon..
    Sosyal medya hesabından duyurdu! 'AK Parti'den bu saat itibari ile istifa ediyorum'
    Sosyal medya hesabından duyurdu! 'AK Parti'den bu saat itibari ile istifa ediyorum'
    Rusya'dan flaş açıklama: Suriye'deki savaş sona erdi
    Rusya'dan flaş açıklama: Suriye'deki savaş sona erdi
    EBRD Başkanı'ndan önemli açıklamalar: "Türkiye olmadan düşünülemez!"
    EBRD Başkanı'ndan önemli açıklamalar: "Türkiye olmadan düşünülemez!"
    Erdoğan da, Erbakan’a ihanet mi etmişti?
    Erdoğan da, Erbakan’a ihanet mi etmişti?
    Londra'ya Bayraktar İHA damgası! Rakipleri kalkamazken...
    Londra'ya Bayraktar İHA damgası! Rakipleri kalkamazken...

    Günün Karikatürü

    14 Eylül 2019
    ﻿Davutoğlu’cu eski milletvekilinden şok iddia! “Erdoğan aday etti ben kabul etmedim”
    ﻿Davutoğlu’cu eski milletvekilinden şok iddia! “Erdoğan aday etti ben kabul etmedim”
    Meral Akşener'den Cumhur İttifakı açıklaması: Onca kalabalık içinde...
    Meral Akşener'den Cumhur İttifakı açıklaması: Onca kalabalık içinde...