SANKO Üniversitesi Hastanesi ile OSB Koleji arasında protokol imzalandı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
SANKO Üniversitesi Hastanesi ile OSB Koleji arasında protokol imzalandı

SANKO Üniversitesi Hastanesi Obezite ve Metabolik Cerrahi Merkezi ile Gaziantep OSB Koleji arasında, erken yaşta obezite ile ilgili farkındalık oluşturmak ve çocukluk obezitesini engellemek amacıyla, “Sağlıklı Bedenler İçin Kaliteli Beslenme ve Kalıcı İyileşme” konusunda iş birliği protokolü imzalandı.

Proje kapsamında SANKO Üniversitesi Hastanesi Obezite ve Metabolik Cerrahi Merkezi’nin sağlık profesyonelleri, obezite hastalığına dikkat çekmek ve bu hastalıktan korunmak için uygulanabilir yöntemleri öğrencilerin yaşamına entegre edebilmeyi amaçlamaktadır.

Protokol kapsamında SANKO Üniversitesi Hastanesi Obezite ve Metabolik Cerrahi Merkezi tarafından OSB Koleji öğrencilerine yönelik bilgilendirme yapıldı.

Toplantıda, SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı / Obezite ve Metabolik Cerrahi Merkezi Cerrahları Dr. Öğr. Üyesi Başar Aksoy ve Dr. Öğr. Üyesi Ali Bora Üstünsoy, Obezite ve Metabolik Cerrahi Merkezi Koordinatörü Sinem Hacıömeroğlu, Uzm. Diyetisyen Tuba Demirkıran, Psikolog Mehmetcan Aslan ile Fizyoterapist Esma Demircan “Obezitenin başlangıç noktasının belirlenmesi”, “Çocukluk obezitesinin önemi”, “Beslenmede doğru bilinen yanlışlar”, “Öğrencileri doğru beslenme konusunda bilinçlendirmek”, “Bireylerin her yaşta vücut yağ kütlelerini dengede tutabilmeleri için fiziksel aktivitenin önemini vurgulamak”, “Duygusal yeme bozukluğu” gibi konular hakkında bilgiler verdi.

OSB Okul Müdürü A. Fatih Ağcabay, Müdür Yardımcıları İlhami Aslansoy ve Ahmet Hoşaf ile öğretmenlerin de katıldığı toplantı, öğrencilerin sorularının cevaplandırılmasıyla sona erdi.

 

