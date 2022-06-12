Sanko Üniversitesi akademik kadro alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Adayların, başvuracakları bölüm ve alan adı belirten dilekçe, YÖK Ek-4 ve Ek 3 formatında özgeçmiş, nüfus cüzdanı fotokopisi, 6 adet fotoğraf, diploma belgelerinin aslı veya noter onaylı sureti veya İnsan Kaynakları Müdürlüğümüz tarafından aslı görülerek onaylanan suretleri ile İnsan Kaynakları Müdürlüğümüze başvurmaları gerekmektedir.

Başvuru dilekçesinde; Başvuru belgeleri ve dosya içeriklerinin doğruluğunu ve tüm dosya içeriklerinin birbirleri ile aynı olduğunu, aynı olmaması halinde başvurunun geçersiz sayılacağını kabul ve beyan ettiğine dair yazılı ibarenin yer alması gerekmektedir.

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ilgili kadrosu için 2547 sayılı Kanun Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin Madde 14 (1), (2) ve yürürlükteki ilgili maddeleri gereğince Öğretim Görevlisi alınacaktır.

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