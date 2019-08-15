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Sanko Sanat Galerisi’nde Mehmet Akif Orçan sergisi

Kahramanmaraşlı ressam Mehmet Akif Orçan, 19 Ağustos’ta Sanko Sanat Galerisi’nde resim sergisi açacak.

15 Ağustos 2019 Perşembe 15:13
Sanko Sanat Galerisi’nde Mehmet Akif Orçan sergisi

Kahramanmaraşlı ressam Mehmet Akif Orçan, 19 Ağustos’ta Sanko Sanat Galerisi’nde resim sergisi açacak.


Kahramanmaraş 1977 doğumlu olan Orçan, 2000 yılında Atatürk Üniversitesi Resim bölümünden mezun oldu. Şimdiye kadar 10 kişisel sergi açan, 6 sanat çalıştayına ve 70’in üzerinde karma sergiye katılan Orçan, konu olarak figür üzerinde yoğunlaşıyor.


Figürün mekansal işlevini resimlerinde farklı bir coğrafya düzlemiyle tamamlayan Orçan, bunu yaparken son dönem çalışmalarında daha renkçi ve lekeci bir üslup içindedir. Orçan, kent, tarih ve imgeler belleği ile figürlerini kompoze etmektedir.


Kent gazetelerinde kültür-sanat içerikli yazı ve şiirleri yayınlanan ve değişik yazarlara kitap kapak tasarım ve iç desenlerini yapan Orçan, çalışmalarını Kahramanmaraş’ta kendi atölyesinde sürdürüyor.


Orçan’ın Sanko Sanat Galerisi’nde 19 Ağustos’ta açılacak sergisi, 11 Eylül’e kadar gezilebilecek.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 15:13
  1. sergi
  2. sanat
  3. resim sergisi

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