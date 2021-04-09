SANKO Okulları öğrencilerinden inovatif bir ürün daha

Buğra Kardan

Öğrenciler, proje danışman öğretmenleri Özgül Güner ve Neriman Ersönmez rehberliğinde ‘Covid-19 Duyu Test Cihazı’ geliştirerek büyük bir başarıya imza attı.

Süreyi kısaltıyor

Projenin danışman öğretmenlerinden Özgül Güner, geliştirilen testin Covid-19’un koku ve tat duyusu ile tükürük içindeki amilaz enzimi aktivitesinde meydana getirdiği değişikliklerden yararlanılarak hazırlandığını söyledi. Testin 100 deneğe uygulandığını belirten Güner, şu açıklamalarda bulundu:

Denemeler yapıldı

“Öğrencilerimiz, Covid-19’un tükürük içindeki amilaz aktivitesini arttırmış olabileceğini; koku ve tat duyularını ise azaltabileceğini düşünerek yazılım geliştirdi. Sonuçlar bu doğrultuda yapay sinir ağına aktarıldı. Daha sonra kişilerin testi uygulayıp sonuçları görebileceği cihaz prototipi hazırlandı. Yapay zekâ verilerine göre kişilerin koku, tat ve tükürüklerinden elde edilen sonuçları cihaz ekranı üzerinden durum ‘negatif yahut pozitif en yakın sağlık kuruluşuna gidiniz’ sonuçlarını çok kısa sürede görebilecekleri yeni nesil bir test cihazı tasarlandı. Kişilerin koku, tat ve tükürük enzimlerinde görülen değişikliklerin anlaşılmasının sağlandığı deney sonuçlarına göre tasarlanan Covid-19 testinde insanların şüpheli durumlarda kullanacakları; hastalığın ilk 4-5 gününde ortaya çıkmayan öksürük, ateş, halsizlik, eklem ağrıları gibi yoğun semptomlarından önce farkına varamadıkları duyu kayıpları ve tükürük aktivitelerinden yararlanıldı. Böylece kişilerin yüksek maliyetli diğer testlere başvurmadan önce uygulayabilecekleri, şüpheli durumlardan kaynaklanan bilinmezlik stresini azaltmaya yarayan, yerel ve ekonomik bir duyu test cihazı geliştirdik.”

Çalışmaların niteliğini yükseltiyoruz

Projenin diğer danışman öğretmeni Neriman Ersönmez ise “Yapay zekâ teknolojilerinin hız kazandığı bu dönemde öğrencilerin yeni projeler üretebilmelerini sağlamak en büyük hedefimizdi. Bu nedenle ürettiğimiz birçok projeye yapay zekâ teknolojisini ekleyerek öğrencilerin hem çalışmalarının niteliğini yükseltiyor hem de kendilerini geliştirmelerini sağlıyoruz” şeklinde konuştu. Ersönmez, Covid-19 virüsünün neden olduğu hastalığın tespitinde yapay zekâdan yararlanıp; uluslararası ve laboratuvarlarda kullanılabilecek veri tabanı oluşturup literatüre yeni bir modeli kazandırmayı amaçladıklarını kaydetti. Danışman öğretmenleri eşliğinde küresel salgınla mücadeleye katkı sunacak önemli bir projeye imza atmanın gururunu yaşadıklarını dile getiren Ece Güner, “PCR ve antikor gibi acılı testlere alternatif olarak insanların evde daha kolay sonuç alabilecekleri bir test geliştirmeyi hedefledik ve başardık” diye konuştu.

Hızlı, düşük maliyetli

Projeyi yaklaşık sekiz ayda tamamladıklarını anlatan Çiçek Dilara Kaya da “Daha hızlı ve maliyeti daha düşük bir test geliştirmek istedik. Projeye başlarken her insanın test yapması ve ulaşılabilir olması önemliydi. Geliştirdiğimiz test hızlı olmasının yanı sıra ekonomik olarak da büyük bir avantaj sağlıyor” dedi. ‘Covid-19 Duyu Test Cihazı’ projesiyle TÜBİTAK 52. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışmasında birinci olan Ece Güner, Çiçek Dilara Kaya ve Elif Nida Tahaoğlu, 24- 28 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Türkiye finallerinde Türkiye birinciliği için yarışacak.

Dereceleriyle öne çıkıyor

Gaziantep’te eğitimin çıtasını yükseltmek amacıyla projelendirilen SANKO Okulları’nın temeli 12 Mayıs 2001’de atıldı. Okullar, 10 Eylül 2001’de tüm iç donanımları, araçları ve mekanları eksiksiz olarak 530 öğrenciyle kapılarını açtı. Eğitim alanındaki uygulamalarıyla Türkiye’de ilklerin gerçekleştirilmesine öncülük yaptı. 2005 yılında Abdulkadir Konukoğlu Spor ve Kültür Merkezi devreye alındı. Merkezde spor salonu, yüzme havuzu ve tiyatro salonu bulunuyor. 2012 yılında yeni lise ve ana sınıfı binaları inşa edildi, ve aynı yıl o dönemde Anadolu’nun ilk Fen ve Teknoloji Lisesi eğitim-öğretime açıldı. Kurulduğu tarihten itibaren ulusal ve uluslararası yarışmalarda çok sayıda derece elde eden SANKO Okulları’nın başarıları arasında ABD’de düzenlenen ROBOGAMES Dünya Robot Olimpiyatları’nda 2017 yılında iki dünya birinciliği, iki dünya ikinciliği, 2018 yılında ise üç dünya ikinciliği, bir dünya üçüncülüğü dereceleri bulunuyor.