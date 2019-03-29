Sanko Okulları kız yüzme takımı il şampiyonu oldu

Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Kamil Ocak Yüzme Havuzunda düzenlenen “Okullar arası Yıldızlar Yüzme Yarışması’nda SANKO Okulları Yıldız Kız Yüzme Takımı birinci oldu.

Yarışmada, SANKO Okullarının Yıldız Kız Takımı sporcularından Nehir Kelleci, 50 metre kelebek stil, 400 ve 800 metre serbest stilde birinci, 50 ve 100 metre sırtüstü stilde ikinci, 200 metre sırtüstü stilde üçüncü, Asya Tanrıtanır, 400 ve 800 metre serbest stilde birinci, 50 ve 100 metre sırtüstü stil ve 200 metre serbest stilde üçüncü,Elif Beren Aybey 400 ve 800 metre serbest stilde birinci, Beril Öztürk ise 50, 100 ve 200 metre Kurbağalama stilde birinci ve 200 metre karışık stilde ikinci oldu.

SANKO Okulları Sosyal Etkinlikler Direktörü Bahadır Mete Horasan, Yıldız Kız Takımı ile gurur duyduklarını belirterek, sporcularını ve emeği geçen öğretmen Muhammed Fatih Karakurt’u kutlayarak bölge şampiyonasında başarılar diledi.