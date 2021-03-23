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Ekonomi SANKO Holding’e ‘İhracata Değer Katan Marka’ ödülü
Ekonomi

SANKO Holding’e ‘İhracata Değer Katan Marka’ ödülü

SANKO Holding, iş dünyasının en prestijli etkinliklerinden ‘3. Değer Zirvesi ve Türkiye’ye Değer Katan Markalar Ödül Töreni’ne de damgasını vurdu.

Yeniakit Publisher
2021-03-23 20:54:00 -
SANKO Holding’e ‘İhracata Değer Katan Marka’ ödülü

Törende holdinge Türkiye’nin ‘İhracata Değer Katan Markası’ ödülü verildi.

Geniş katılımlı tören

SANKO Finans Direktörü Mustafa Günbulut, ödülü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın elinden aldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ile Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati’nin de katıldığı ‘3. Değer Zirvesi ve Türkiye’ye Değer Katan Markalar Ödül Töreni’nde sürdürülebilirlik ile üretim ile ülke kalkınması arasındaki ilişkiye dikkat çekildi.

İstihdama büyük katkı

Temeli 1904 yılında atılan ve Türkiye’nin sayılı sanayi gruplarından biri haline gelen SANKO Holding’de yaklaşık 14 bin kişi istihdam ediliyor. Ana faaliyet alanları tekstil, enerji, çimento ve ambalaj olan holding, 11 farklı sektörde faaliyet gösteriyor.

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