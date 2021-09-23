Sanko Holding’den çevreci projelere destek
TEKNOFEST’in ana paydaşlarından Sanko Holding’in yürütücülüğünü üstlendiği Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması’na başvuran 2 bin 462 projeden 85’i finalde yarışıyor.
Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, projeleri inceleyerek öğrencilerden bilgi aldı. Konukoğlu, “Ülkemizin ve dünyanın geleceğine katkı sunma gayretiyle birbirinden değerli projelere imza atan, çevre duyarlılığı ve sorumluluk bilinci yüksek gençlerimizle ne kadar gurur duysak az” dedi.