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Ekonomi Sanko Holding’den çevreci projelere destek
Ekonomi

Sanko Holding’den çevreci projelere destek

TEKNOFEST’in ana paydaşlarından Sanko Holding’in yürütücülüğünü üstlendiği Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması’na başvuran 2 bin 462 projeden 85’i finalde yarışıyor.

Yeniakit Publisher
2021-09-23 22:12:00 -
Sanko Holding’den çevreci projelere destek

Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, projeleri inceleyerek öğrencilerden bilgi aldı. Konukoğlu, “Ülkemizin ve dünyanın geleceğine katkı sunma gayretiyle birbirinden değerli projelere imza atan, çevre duyarlılığı ve sorumluluk bilinci yüksek gençlerimizle ne kadar gurur duysak az” dedi.

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