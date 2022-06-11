SANKO Holding’de üst düzey atama

SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, “Grubumuz bünyesinde Finans Direktörlüğünün yanı sıra uzun yıllardır çeşitli üst düzey görevler üstlenen ve önemli başarılara imza atan Sayın Mustafa Günbulut, CFO vazifesine atanmıştır. CFO olarak üstleneceği pozisyonda da grubumuzu ileriye taşıma çabalarımıza katkı sunacağına inanıyorum. Şahsım ve Yönetim Kurulumuz adına yeni görevinde başarılar diliyorum” dedi.

Başarılı kariyer

Bilkent Üniversitesi İşletme bölümünden 1998 yılında mezun olan Günbulut, lisans eğitiminin üzerine Texas Üniversitesi’nde Finans ve Muhasebe alanlarında yüksek lisans yaptı. İş hayatına ABD Deloitte Dallas ofisinde Kıdemli Denetçi olarak başlayan Günbulut, sonrasında SANKO Holding bünyesinde çeşitli yönetim kademelerinde yer aldı. Günbulut, evli ve iki çocuk babası.