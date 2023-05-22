Sanki müze! Kastamonu'da tarihi eser operasyonu
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde gerçekleştirilen tarihi eser operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde gerçekleştirilen tarihi eser operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sinop'tan Kastamonu'ya tarihi eser getireceğini tespit etti.
Ekipler Hanönü ilçesinde durdurdukları araçta ve şüphelilerin üstlerinde yaptıkları aramada 269 sikke ile tarihi eser niteliğinde 29 obje, 6 yüzük ve madalyon ele geçirdi.
Jandarma ekiplerince E.Ö, A.İ.C, E.A, M.E. ve R.B.'nin gözaltına alındığı kaydedildi. (İLKHA)
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