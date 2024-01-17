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Gündem Sanki bir merkezden yönetiliyormuşcasına! Biri Kemalist diğer muhafazakar: Manşetler aynı
Gündem

Sanki bir merkezden yönetiliyormuşcasına! Biri Kemalist diğer muhafazakar: Manşetler aynı

Yeniakit Publisher
2024-01-17 10:24:00 - 2024-01-17 10:27:35
Sanki bir merkezden yönetiliyormuşcasına! Biri Kemalist diğer muhafazakar: Manşetler aynı

Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Sözcü ve Karar gazetelerinin dünkü manşetlerine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Söözcü ve Karar gazetelerinin birbirlerinin aynısı olan manşetlerini değerlendirdi.

İşte Karahasanoğlu'nun o yazısı:

Dünkü Sözcü ve Karar gazeteleri, bir merkezden yönetiliyormuşcasına, aynı konuyu manşet yapmışlar..

Oysa birisi mescidi bile belki olmayan bir gazete.

Diğeri ise, yazarlarının çoğu namaz kılan insanlar..
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu iki farklı gazeteyi, aynı manşette buluşturan ne?

Sözcü’nün manşeti “Herkese terörist diyene bak” şeklinde..

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici’nin, son olarak 9 şehid vermemizi yorumlarken, muhalefet partilerinin PKK terör örgütüne dolaylı veya dolaysız verdikleri desteği eleştirmesi, Sözcü’yü fena kızdırmış.

Onlar istiyorlar ki, bir tiyatro oynansın..

Herkes, görüntüde “PKK’ya karşıyız tabii” desin..

HDP (DEM) ise, “Siz karşı çıkın dediniz diye karşı mı çıkacağız” desin..

HDP’nin bu cevabı bile, kimseyi uyandırmasın..

HDP ile CHP ittifak yapsın.

İttifak görüşmelerinden çıkıp, HDP’nin terör örgütü olarak kabul etmediği HDPKK’nın şehid ettiği askerimizin cenaze namazına katılsın..

Böylece, hem HDP tabanı, PKK’yı terör örgütü olarak kabul etmedikleri için ayakta tutulsun..

Hem de şehid edilen askerlerimizin cenazesine katılanlara taziyede bulunarak, onların gönülleri de alınsın..

Bu arada..

PKK’yı terör örgütü olarak görmeyen HDP’lilerin oyları, büyükşehirlerin birçoğunda, CHP’ye yönlendirilerek, mahalli seçimerde bu partiye bir avantaj sağlansın..

Amaç bu..

Oynanan tiyatro bu..

...YAZININ DEVAMI İÇİN...

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Yorumlar

Ercan

Bir merkezden yönetiliyormuşcasına değil bir merkezden yönetiliyorlar sen hala anlamadın mı

resat

cemil meriç ne diyor , memlekette sağcı solcu kalmadı , bir vatan kaldı birde hainler,
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