  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Saniye saniye kaydedildi! Koca bina böyle yıkıldı
Gündem

Saniye saniye kaydedildi! Koca bina böyle yıkıldı

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli deprem Şanlıurfa'yı vurdu. Şanlıurfa'da bir binanın yıkılma anı kameralara böyle yansıdı.

Yeniakit Publisher
2023-02-06 10:44:00 - 2023-02-06 11:30:07

Tüm Türkiye’nin gözü yaşlı. Kahramanmaraş’ta yaşanan depremde onlarca kişi hayatını kaybetti. Son olarak gelen görüntü ise bir apartmanın saniyeler içinde yıkılmasını gösteriyor.

Şanlıurfa'da depremde hasar gören bir binanın artçı depremler sırasında yıkılması cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Depremde hasar gören Bahçelievler Mahallesi'ndeki 6 katlı bir bina artçı depremler sırasında çöktü. Binanın çökme anını çevredeki bir vatandaş cep telefonuyla görüntüledi.

Çökmenin ardından bölgeye, arama-kurtarma ekipleri yönlendirildi. Çalışmalarda 1 çocuk kurtarıldı.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23