Saniye saniye kaydedildi! Koca bina böyle yıkıldı
Kahramanmaraş Pazarcık merkezli deprem Şanlıurfa'yı vurdu. Şanlıurfa'da bir binanın yıkılma anı kameralara böyle yansıdı.
Tüm Türkiye’nin gözü yaşlı. Kahramanmaraş’ta yaşanan depremde onlarca kişi hayatını kaybetti. Son olarak gelen görüntü ise bir apartmanın saniyeler içinde yıkılmasını gösteriyor.
Şanlıurfa'da depremde hasar gören bir binanın artçı depremler sırasında yıkılması cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Depremde hasar gören Bahçelievler Mahallesi'ndeki 6 katlı bir bina artçı depremler sırasında çöktü. Binanın çökme anını çevredeki bir vatandaş cep telefonuyla görüntüledi.
Çökmenin ardından bölgeye, arama-kurtarma ekipleri yönlendirildi. Çalışmalarda 1 çocuk kurtarıldı.