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Yaşam Saniye saniye kaydedildi! Dikkatli bakın bu yaşanan hortum değil
Yaşam

Saniye saniye kaydedildi! Dikkatli bakın bu yaşanan hortum değil

Yeniakit Publisher
2024-06-04 18:18:00 -

Ardahan Çıldır Gölü çevresinde yeşil sinekler adeta hortum görüntüsü oluşturdu.

Ardahan'daki Çıldır Gölü çevresini istila eden yeşil sinekler, hortum görüntüsü oluşturdu. O anlar, bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Çıldır Gölü çevresinde her yıl bu mevsimde görülen ve yöre halkının 'yeşil sinek' olarak adlandırdığı sinekler yine ortaya çıktı. Aracıyla Çıldır Gölü kenarından geçerken, bir araya gelip, havaya doğru hortum görüntüsü oluşturan sinekleri gören kişi, bu anları cep telefonuna kaydetti. Görüntülerde, yan yana sinek hortumlarının gökyüzüne yükseldiği görüldü.

Çıldır Gölü Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Yüksel Kılıç, "Yoğun yağışın olduğu dönemlerde bu sineklerin üremesi çok aşırı oluyor. Bu doğanın, tabiatın getirmiş olduğu bir kural. Buna yapacak hiçbir şey yok. Zararlı bir tür değil. Çıldır Gölü cam gibi, temiz bir doğaya sahip. Dünyanın en güzel manzarasına sahip. Bu sinekler de doğanın sunmuş olduğu bir canlı" dedi.

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