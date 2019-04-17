Sandıktan 'mangal' çıktı!

15 Temmuz Millet Bahçesi’nde mangal uygulamasının devam edip etmemesi için sandığa gidip oy veren 3 bin 651 vatandaşın 2 bin 446’sı mangal yakılmasına ‘Evet’ derken, bin 205’i ise ‘Hayır’ dedi.

Esenler halkı, 15 Temmuz Millet Bahçesi’nde mangal uygulamasının devam edip etmemesi için sandık başına gitti. Özellikle hafta sonları sadece Esenler değil, çevre ilçelerden de gelen vatandaşlarla tıklım tıklım dolan 15 Temmuz Millet Bahçesi’ne gösterilen ilgi, ilginç bir sıkıntıyı da beraberinde getirdi. Millet bahçesinin yakınlarında oturan vatandaşlar mangal yapılmasına itiraz ederken kimi vatandaş ise mangal uygulamasının devam etmesini istedi. Millet bahçesi girişine konulan sandıkta oyunu kullanan vatandaşların çoğu, mangal uygulaması için evet oyunu kullandı. Bugün halk oylamasından çıkan sonuçlara göre 3 bin 650 kişi oy kullandı.

Mangal konusunda belediyeye gelen talepleri değerlendiren Esenler Belediyesi de mangal uygulamasının devam edip etmemesi yönünde alınan kararı açıkladı. Ziyaretçiler iki hafta boyunca kullandıkları oylarla 15 Temmuz Millet Bahçesi’nde mangal yapılmasına karar verdi. Sandık sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte 2 bin 446 kişi “evet”, bin 205 kişi ise “hayır” oyu kullandı. Sonuçlarda evet oyunun fazla olmasıyla birlikte mangal uygulamasına devam edilmesine karar verildi.