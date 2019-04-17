0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Sandıktan 'mangal' çıktı!

Esenler Belediyesi 15 Temmuz Millet Bahçesi’nde mangal yakılıp, yakılmaması için oylama yapıldı.

17 Nisan 2019 Çarşamba 19:24
Sandıktan 'mangal' çıktı!

15 Temmuz Millet Bahçesi’nde mangal uygulamasının devam edip etmemesi için sandığa gidip oy veren 3 bin 651 vatandaşın 2 bin 446’sı mangal yakılmasına ‘Evet’ derken, bin 205’i ise ‘Hayır’ dedi.

Esenler halkı, 15 Temmuz Millet Bahçesi’nde mangal uygulamasının devam edip etmemesi için sandık başına gitti. Özellikle hafta sonları sadece Esenler değil, çevre ilçelerden de gelen vatandaşlarla tıklım tıklım dolan 15 Temmuz Millet Bahçesi’ne gösterilen ilgi, ilginç bir sıkıntıyı da beraberinde getirdi. Millet bahçesinin yakınlarında oturan vatandaşlar mangal yapılmasına itiraz ederken kimi vatandaş ise mangal uygulamasının devam etmesini istedi. Millet bahçesi girişine konulan sandıkta oyunu kullanan vatandaşların çoğu, mangal uygulaması için evet oyunu kullandı. Bugün halk oylamasından çıkan sonuçlara göre 3 bin 650 kişi oy kullandı.

Mangal konusunda belediyeye gelen talepleri değerlendiren Esenler Belediyesi de mangal uygulamasının devam edip etmemesi yönünde alınan kararı açıkladı. Ziyaretçiler iki hafta boyunca kullandıkları oylarla 15 Temmuz Millet Bahçesi’nde mangal yapılmasına karar verdi. Sandık sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte 2 bin 446 kişi “evet”, bin 205 kişi ise “hayır” oyu kullandı. Sonuçlarda evet oyunun fazla olmasıyla birlikte mangal uygulamasına devam edilmesine karar verildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Nisan 2019 Çarşamba 19:24
  1. Esenler halkı
  2. mangala 'Evet' dedi
  3. Esenler
  4. mangal
  5. seçim
  6. Millet bahçesi
  7. 15 Temmuz Millet Bahçesi
  8. Esenler Belediyesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Emine Erdoğan'a Dünya İnsaniyet Forumu'ndan "Fark Yaratan" ödülü
    1. Emine Erdoğan'a Dünya İnsaniyet..
    2. Fenerbahçe'nin eski futbolcuları kulüp..
    3. Endonezya'da Widodo yeniden devlet..
    4. Uysal, görevi İmamoğlu'na devretti
    5. Sağlık çalışanları şiddete karşı nöbet..
    6. Karadeniz ekibinde deprem! Kadro dışı..
    7. Bolu'da FETÖ operasyonu: 1 tutuklama
    8. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi..
    9. 21 yıl hapis cezası vardı! Mağarada..
    10. Sandıktan 'mangal' çıktı!
    11. İngiltere'de konut fiyatları hız kesti
    12. ABD'de her 10 kişiden 8'i Müslümanlara..
    13. Çakal Carlos'tan dikkat çeken sözler!..
    14. Atakum’da İhsan Kalkavan anısına sergi
    15. Baharda yağan kar ve tipi vatandaşları..
    16. AK Parti şehitleri unutmadı
    17. Türkiye’de 4 bin 500 hasta kök hücre..
    18. CHP'li grup İstanbul Adliyesi'ni..
    19. Minik kalpler pazar tezgâhında
    20. Pazar arayışları için Polonya’ya..
    21. Tutuklu eski Peru Devlet Başkanı kalp..
    22. Eski TBMM Başkanı Arınç, üniversite..
    23. "Riva'daki VAR odası emin ellerdedir"
    24. Sabri Çelik: "Medyada yer alan VAR..
    25. Medipol Başakşehir, Çaykur Rizespor..
    26. Peru’nun eski Devlet Başkanı Garcia..
    27. BM Temsilcisi'nden Trablus'taki sivil..
    28. Emine Erdoğan’a "Changemaker" ödülü
    29. Kavgada bıçaklanan genç, 3 günlük..
    30. Yağışlara dayanmayan bahçe duvarı..
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 2 ay içerisinde tabelayı asacak
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 2 ay içerisinde tabelayı asacak
    Kadir Mısıroğlu'nun vefat ettiği iddiasına jet açıklama!
    Kadir Mısıroğlu'nun vefat ettiği iddiasına jet açıklama!
    Feminist avukat ile meslektaşı arasında tartışma! 'Bana kaş göz işareti yapmayın'
    Feminist avukat ile meslektaşı arasında tartışma! 'Bana kaş göz işareti yapmayın'
    Karamollaoğlu’ndan İstanbul açıklaması: O gün bir gelsin hele...
    Karamollaoğlu’ndan İstanbul açıklaması: O gün bir gelsin hele...
    Payitaht Abdülhamid setinde feci kaza! Ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı
    Payitaht Abdülhamid setinde feci kaza! Ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı

    Günün Karikatürü

    17 Nisan 2019
    Hulusi Akar: Öyle bir bina yaptık ki Pentagon'a rakip olacak
    Hulusi Akar: Öyle bir bina yaptık ki Pentagon'a rakip olacak
    Saadet Partisi'nden yeni "genel merkez" kararı
    Saadet Partisi'nden yeni "genel merkez" kararı