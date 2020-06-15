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Aktüel

Sandıklı’da yollarda trafik düzenlemesi yapılıyor

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesindeki yollarda trafik düzenlemesi yapılıyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 12:46:04 -
Sandıklı’da yollarda trafik düzenlemesi yapılıyor

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesindeki yollarda trafik düzenlemesi yapılıyor.


İlçede yaz aylarının gelmesi ile ilçe merkezindeki caddelerde trafik düzenlemeleri yapılıyor. İlçe merkezinde özellikle halk pazarının olduğu pazartesi günleri Dereboyu caddesinde yoğun şekilde gelişigüzel araç parkını önlemek için Sandıklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Dereboyu caddesi plastik bariyerler ile çift yönlü trafiğe dönüştürüldü. Yetkililer, bu sayede cadde boyunca araç parkının önleneceğini ve trafiğin daha akıcı hale geleceğini belirttiler.

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