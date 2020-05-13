Sandıklı Ziraat Odası, ücretsiz domates ve biber fidesi dağıttı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı Ziraat Odası, Antalya Büyükşehir Belediyesinin katkı sağladığı 5 bine yakın domates ve biber fidelerini ücretsiz olarak sağıttı.

Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş’ın talebi üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi 5 bine yakın biber ve domates fidesi temin etti. Sandıklı Ziraat Odasına gönderilen Kasırga,Şehzade,Tuğra Carli cinslerinde biber ve Tombik Beef cinsi fomates fidelerini Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş tarafından Ziraat Odasına gelen üreticilere ücretsiz olarak dağıtıldı.

Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş, "Göreve geldiğimiz günden buyana Sandıklı ve Kızılörenli ürercilerimizin menfaati için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Amacımız üreticilerimizin kalkınarak ülke ekonomisine katkı sağlaması. Bu Covit-19 lu günlerde üretiminde ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Bu amaçlı çorbada bizimde tuzumuz olsun istiyoruz. Bu anlamda Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne ücretsiz olarak fidan talep ettik. sağ olsunlar bizi kırmadılar. Domates ve biber fidelerini gönderdiler. Bizde Ziraat Odamızda üreticilerimize ücretsiz fidelerimizi dağıttık. Sandıklı ve Kızılörenli üreticilerimizin üretimlerine katkı sağlamak için elimizden gelen çapa ve gayreti göstererek yeni çalışma ve projeleri ile yolumuza emin adımlar ile devam edeceğiz" dedi.