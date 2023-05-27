'Sandığa gitmezsen serbest kalacak'
Türkiye 28 mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimine klitlenmiş durumda. Milliler ile gayri milliler arasındaki mücadeleye dönüşen seçim ülkenin geleceği için çok önemli bir yere sahip. O sebeple sandığa gitmek sanılandan da mühim bir önemli bir yer teşkil ediyor.
Türkiye 28 mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimine klitlenmiş durumda. Milliler ile gayri milliler arasındaki mücadeleye dönüşen seçim ülkenin geleceği için çok önemli bir yere sahip. O sebeple sandığa gitmek sanılandan da mühim bir önemli bir yer teşkil ediyor.
Sosyal medya da bir çok kullanıcı teröristlerin serbest kalmamasını isteyen herkesi sandıklara davet ediyor:
'LGBT'nin yasal olamsından, demirtaş'ın serbest bırakılmasına kadar bir çok skandal vaatlerde bulunanalra karşı sandıklara sahip çıkmalıyız, vazifemizi yerine getirip oy kullanmalıyız'