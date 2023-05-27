'Sandığa gitmezsen serbest kalacak'

Türkiye 28 mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimine klitlenmiş durumda. Milliler ile gayri milliler arasındaki mücadeleye dönüşen seçim ülkenin geleceği için çok önemli bir yere sahip. O sebeple sandığa gitmek sanılandan da mühim bir önemli bir yer teşkil ediyor.

Sosyal medya da bir çok kullanıcı teröristlerin serbest kalmamasını isteyen herkesi sandıklara davet ediyor:

'LGBT'nin yasal olamsından, demirtaş'ın serbest bırakılmasına kadar bir çok skandal vaatlerde bulunanalra karşı sandıklara sahip çıkmalıyız, vazifemizi yerine getirip oy kullanmalıyız'