Sandaloz sakızı kullanımı ve faydaları! Bu yöntem sizi iğne ipliğe döndürecek!

Sandaloz sakızı Kuzey Afrika'da yetiştirilen ağaç boyu 6-7 metreye kadar uzayan bir ağaç olduğu bilinen bir tür ağaç reçinesidir aktarlarda kolaylıkla bulunmaktadır. Sandaloz ağacı, Türkiye'nin iklim koşullarına uyum sağlayamadığı için Türkiye'de bulunmuyor.

Peki sandaloz sakızı nasıl tüketilir?

Sandaloz sakızlı elma sirkesi nasıl yapılır? Sandaloz sakızı ve elma sirkesi zayıflamak için nasıl tüketilmeli? Sandaloz sakızı ve elma sirkesi kaç kilo verdirir? İşte sizin için derlediğimiz kilo verdiren harika yöntem...

Sandaloz sakızının çok eski yıllardan bu günümüze kadar zayıflama amaçlı kullanıldığı bilinmektedir. Sandaloz sakızı diyet zayıflamaya yardımcı birçok ilaçların içinde bulunmaktadır. Sandaloz sakızının yağ depo hücrelerini parçaladığı düşünülmektedir.

Açık sarı beyaza çalar renktedir. Sandaloz sakızı irili ufaklı parçacıklar halinde üzerinde toz tabakası olan kolaylıkla kırılıp ufalanan bir yapıya sahiptir. Sandaloz sakızı serin yerde katı olur fakat sıcak ortama konduğu zaman yumuşayıp eridiğini görebiliriz.

Türkiye’de ve Dünya ülkelerinde ciddi şekilde şişmanlık ve obezite hastası bulunmaktadır. Uzmanlar bu soruna çare bulmak amacıyla devamlı araştırmalar yapmaktalar. Birçok zayıflama ilaçlarına sandaloz sakızı katarak metabolizmayı hızlandırıp kilo vermeyi kolaylaştırmayı amaçlıyorlar. Sağlıklı bir beslenmenin yanında sandaloz sakızının ilaçlarını veya sadece kendisini öğütüp toz haline getirip suyla yutmak zayıflamaya ciddi şekilde faydası vardır.

Sandaloz sakızının faydaları:

-Sandaloz sakızının siyatik, romatizma ağrılarına iyi geldiği bilinmektedir.

-Yağları çözer, bağırsakları çalıştırır.

-Tokluk hissi verir, metabolizmayı çalıştırır.

-Kolesterolü düşürür, tansiyonu dengeler.

-Nefes darlığı, dalak ve mide ağrılarına karşı etkileyici bir üründür.

-Bal ile karıştırılıp içilen sandaloz sakızı adet sancılarına, idrar yolu rahatsızlıklarına iyi gelir.

-Diş ağrılarına ve diş eti hastalıklarına çok faydası vardır.

-Sandaloz sakızının kalp çarpıntısına iyi geldiği bilinir, kronik ishal tedavisinde kullanılır.

-Sandaloz sakızının kaslar üzerinde etkisi çoktur. Gevşemiş kasları güçlendirir ve fıtık oluşmasını engeller.

-Sandaloz sakızı cilt çatlaklarına faydası vardır. Bir kaşık saf zeytinyağına bir miktar dövülmüş sandaloz sakızı katıp krem haline getirip çatlak yerlere sürülür.

Sandaloz sakızı zayıflatır mı?

Sandaloz sakızının en çok bilinen yönü zayıflamaya yardımcı olduğudur. Zayıflatan yönüyle bir mucize gibi imdada yetişmektedir. Sandaloz sakızı kilo vermemizi sağlayan kısa bir sürede zayıflamayı gerçekleştiren bir üründür. Sandaloz sakızının kolesterolü düşürme etkisiyle zayıflamaya yardımcı olur. Ayrıca sandaloz sakızının zayıflamayla bağlantısı yağları çözme özelliğidir.

Sandaloz sakızının iştahı kestiği tokluk hissi verdiği ve bağırsakları çalıştırıp zayıflatma özelliğine sahiptir. Sandaloz sakızının kullanışı: Zayıflamak amaçlı kullananlar için kullanım şekli. Fındık kadar bir sandaloz sakızını havanda ezip un haline getiriyoruz. Her sabah aç karnına bu toz sakızı yutup arkasında bir bardak ılık suya bir yemek kaşığı elma sirkesini katarak içiyoruz. Kısa sürede etkisini göreceksiniz.

SANDALOZ SAKIZI VE ELMA SİRKESİ İLE NASIL ZAYIFLANIR?

Bir fındık boyutundaki sandalozu ezerek ya da ağzınızda çiğneyerek toz haline getirin. Her sabah toz haline getirdiğiniz sandalozu yutup üzerine su ile karıştırılmış 1 yemek kaşığı elma sirkesini tüketin. Burada elma sirkesi tüketmenizdeki asıl amaç, metabolizmayı hızlandırıp daha fazla kalori yakmanızdır.

SANDALOZ SAKIZI VE ELMA SİRKESİ NEDEN KİLO VERDİRİYOR?

Uzmanlar, kilo vermek isteyenler için sandaloz sakızının tek başına değil de elma sirkesi ile beraber tüketilmesini öneriyor. Doğru ve düzenli şekilde tüketildiğinde etkisini görebileceğiniz bu zayıflama yönteminde özellikle de elma sirkesinin pek çok kilo verdirici özelliği bulunmaktadır. Buradaki sandaloz sakızı, hızlanan metabolizma ile yağ yakıcı özelliğini daha da arttıracaktır. Ayrıca gün boyu açlık hissettirmeyeceği için kolaylıkla zayıflanabilir.

SANDALOZ SAKIZI KAÇ KEZ KULLANILMALI?

Sandaloz sakızı ile istediğiniz kiloya ulaşmak için her gün aç karna 2 defa tüketmelisiniz. Kristale benzerliğiyle dikkat çeken sakızı ağzınıda çiğnediğinizde ufalacak ve kolayca yutabileceksiniz.

Yuttuktan sonra en az 20 dakika geçene kadar yemek yememelisiniz. Bu esnada sakızı sadece su veya elma sirkesi ile yutmalısınız.

Ayrıca bitkisel zayıflama ilaçlarının içerisinde MSR sandaloz sakızı karışımı çaylarda bulunmaktadır. MSR sandaloz sakızı karışımı tamamen bitkisel ürünlerin karışımıyla yapılmıştır. MSR sandaloz sakızının içerisinde bulunan bitkiler sandaloz sakızının etkisiyle birleşip vücuttaki oturmuş yağları parlayarak vücuttan atılmasını sağlar.