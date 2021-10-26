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Spor Sancaktepe’li Samet Dünya Şampiyonu
Spor

Sancaktepe’li Samet Dünya Şampiyonu

Kick boks Dünya Şampiyonası’nda ülkemizi temsil eden Sancaktepe Belediyespor kulübü sporcusu Salih Samet Oruç, tüm rakiplerini yenerek şampiyon oldu.

Yeniakit Publisher
2021-10-26 13:50:00 -
Sancaktepe’li Samet Dünya Şampiyonu

Kick boks Dünya Şampiyonası’nda ülkemizi temsil eden Sancaktepe Belediyespor kulübü sporcusu Salih Samet Oruç, tüm rakiplerini yenerek şampiyon oldu.
İtalya’nın Jesolo kentinde 15-23 ekim tarihleri arasında düzenlenen Dünya şampiyonası’nda 51 kg Low Kick kategorisi’nde mücadele eden Sancaktepe Belediyespor sporcusu Salih Samet Oruç şampiyon olarak altın madalya’nın sahibi oldu.
Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, yaptığı açıklamada Samet Oruç’un elde ettiği başarı ile gururlandıklarını belirterek “Belediye spor kulübümüzün altyapısında yetişip spor okullarımızda eğitim alan, elde ettiği büyük başarı ile bizleri gururlandıran ve İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinleten sporcumuz Samet kardeşimizi yürekten tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

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