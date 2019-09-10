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Sancaktepeli gençler ’Başkan Sensin’ projesine katıldı

Sancaktepe Belediyesi, Sancaktepeli gençlerin yerel yönetimlerde belediyecilik anlayışı konusunda farkındalık sahibi olmaları, bilgi edinmeleri ve belediye çalışmalarını yerinde gözlem yapabilmeleri amacıyla "Başkan Sensin" projesini hayata geçirdi.

10 Eylül 2019 Salı 12:26
Sancaktepeli gençler ’Başkan Sensin’ projesine katıldı

Sancaktepe Belediyesi, Sancaktepeli gençlerin yerel yönetimlerde belediyecilik anlayışı konusunda farkındalık sahibi olmaları, bilgi edinmeleri ve belediye çalışmalarını yerinde gözlem yapabilmeleri amacıyla "Başkan Sensin" projesini hayata geçirdi.


Program çerçevesinde gençler, 15 iş günü süresince belediye başkanı, belediye başkan yardımcıları ve müdürlerin yanında yapılan çalışmalar hakkında bilgi edinme ve aktif katılım imkanı buldu. Ağustos ayı döneminde 15 iş günü boyunca belediyenin tüm faaliyetlere aktif katılım sağlayan 30 kişilik ilk grup öğrencinin sertifika töreni Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü’nün de katıldığı programla Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.


Projenin hayat geçmesi ile birlikte mesaisinin büyük kısmını öğrencilerle birlikte geçiren Sancaktepe Belediye Başkanı Av.Şeyma Döğücü, “Bu projedeki asıl amacımız; 15 gruba ayrılan 30 gencimize sadece Belediye hizmetlerinin planlama ve icrasını anlatmak değildi. İnsan ilişkilerinin yönetimi, yöneticilik meşakkatleri ve millete hizmet etmenin sorumluluğu ve keyfini de pratikte göstermek istedik. Tüm kardeşlerim benimle de bir mesai günü geçirdiler. Geç saatlere kadar birlikte çalıştık. Sancaktepe için canla başla çalışmamıza onlar da iştirak etti.Biz sizlerle güçlüyüz gençler, biz sizlerle birlikte bugünü inşa ederken, istikbalin ihyası için akıl ve alın teri döküyoruz” dedi.


“Sizleri geleceğin Türkiye’sinin birer yıldızı olarak tasavvur ediyoruz “diyen Başkan Döğücü, “Sizler düne kadar bir mermi üretemeyen ama bugün SİHA ve İHA’larıyla sınır güvenliğimizde destanlar yazan bir neslin mensuplarısınız. Sizler düne kadar bir gemi vidası üretemezken bugün her türlü fırkateyn ve milli muharip deniz gücünü üreten Türkiye’nin evlatlarısınız.Sizler, düne kadar iletişim teknolojisi konusunda yol kat edememişken, bugün uzayda uydusu olan bir ülkenin geleceğisiniz. Sizler, alnı açık, başı dik bir nesil olarak bugün aldığınız bayrağı çok daha ilerilere taşıyacaksınız. Sizden yerli yazılımlar, yerli yapay zekâ ürünleri, nesnelerin internet çağında yerli yenilikçi fikirler bekliyoruz. Evvela böylesine pırıl pırıl evlatlar yetiştirdiğiniz için sizlere ne kadar teşekkür etsek az. Evlatlarınızın her biriyle mesaimiz oldu, hepsi terbiyeli birbirinden değerli gençler. Her zaman ifade ediyorum; Sancaktepe gençleriyle yükselecek” şeklinde konuştu.


Projeye katılan lise öğrencisi 17 Ömer Özübek, “Biz Şeyma Başkanımız ve başkan yardımcılarımız ile tam gün geçirdik. Şeyma Başkanımızı yanında Belediyenin işleyişin öğrendik. Müdürlükleri gezdik. Müdürlüklerin ne işe yaradığını öğrendik” ifadelerini kullandı.


Veteriner Fakültesi öğrencisi Ebranur Kuş, “Programa katılım sağladık. Toplantılara katıldık. Meclise katıldık. Fabrikalara gittik. Onları ziyaret ettik. Sahada da görev yaptık” dedi.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 12:26
  1. doğa

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