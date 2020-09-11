  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Sancaktepe'de trafik kazası: 1 ölü
Aktüel

Sancaktepe'de trafik kazası: 1 ölü

Yeniakit Publisher
2020-09-11 07:38:21 -
Sancaktepe'de trafik kazası: 1 ölü

İSTANBUL (AA) - Sancaktepe'de refüje çarparak devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Meclis Mahallesi Atatürk Caddesi'nde seyir halinde olan Erdoğan Çuhalı idaresindeki 34 GP 6091 plakalı hafif ticari araç, kavşak noktasındaki refüje çarptıktan sonra devrildi.

Aracın bir süre sürüklendikten sonra durduğu kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücü Çuhalı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

İtfaiyenin çalışmasının ardından bulunduğu yerden çıkarılan Çuhalı'nın cenazesi, Sancaktepe Şehit Profesör İlhan Varank Eğitim Ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunanistan ve Fransa kuduracak! Türkiye'nin bulduğu gaz 320 milyar metreküp değil...
Ekonomi

Yunanistan ve Fransa kuduracak! Türkiye'nin bulduğu gaz 320 milyar metreküp değil...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjde olarak duyurduğu Karadeniz'deki doğalgaz keşfinin 320 milyar metreküp değil, 1 trilyon metreküp ..
Kadir Mısıroğlu'na kükreyen CHP ve İyi Parti, 'Yunan' sevdalısı Fatih Altaylı ve Erol Mütercimler'e sessiz!
Siyaset

Kadir Mısıroğlu'na kükreyen CHP ve İyi Parti, 'Yunan' sevdalısı Fatih Altaylı ve Erol Mütercimler'e sessiz!

Merhum tarihçi Kadir Mısıroğlu’na bir konuşmasında sarfettiği "Yunan galip gelseydi, halifeliği kaldırmazlardı" sözünün bir kısmını alarak g..
Bülent Arınç kötü haberi duyurdu
Gündem

Bülent Arınç kötü haberi duyurdu

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, koronavirüse yakaladığını duyurdu.
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı