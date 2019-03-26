0553 313 94 23

Sancaktepe’de, Sivaslılardan Av. Şeyma Döğücü’ye tam destek

Sancaktepe Belediye Başkanı ve Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem ile Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Av.

26 Mart 2019 Salı 23:26
Sancaktepe’de, Sivaslılardan Av. Şeyma Döğücü’ye tam destek

Sancaktepe Belediye Başkanı ve Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem ile Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Av. Şeyma Döğücü, Hemşehri Buluşmaları kapsamında Sivaslı vatandaşlarla bir araya geldi. Erdem ve Döğücü’ye Sancaktepe’de ikamet eden Sivaslıların ilgisi büyük oldu.



Sancaktepe Belediye Başkanı ve Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem ve Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Av. Şeyma Döğücü, AK Parti tarafından düzenlenen Hemşehri Buluşmaları kapsamında Sivaslı vatandaşlarla buluştu. Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi’nde düzenlenen programa binlerce Sivaslı vatandaş katıldı. Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda hem Muhsin Yazıcıoğlu için hem de tüm şehitler adına dualar okundu.



‘İki zaferi hep birlikte yaşayacağız’


31 Mart akşamına kadar çok çalışıp seçim akşamında da hem Ataşehir’de hem de Sancaktepe’de yüzlerinin güleceğini dile getiren Sancaktepe Belediye Başkanı ve Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, "85 gündür Ataşehir’deyiz. Oradaki hemşehrilerimiz de sağ olsunlar bizleri bağırlarına bastılar. İnşallah 31 Mart’ta da hem Ataşehir’de hem de Sancaktepe’de yüzümüz gülecek. İki zaferi hep birlikte yaşayacağız. Sivaslı hemşehrilerimizin 10 yıldır Sancaktepe’deki hizmetlerimize ve şahsımıza gösterdiği vefa karşılığı olarak Şeyma Hanımefendi’yi Sancaktepe’de belediye başkanı yapacak. 31 Mart akşamına kadar vazifemizi tam yaparak hiçbir eksik gedik bırakmadan Türkiye’miz için büyük bir başarı ile seçim akşamını kutlayacağız. Kutlarken de Sivaslılar olarak bu işin en büyük paydaşlarından birisi olacağız. Şeyma Hanımefendi’ye sonuna kadar sahip çıkacağız. Şeyma Hanımefendi’yi Sancaktepe’de Sivaslı hemşehrilerime emanet ediyorum." diye konuştu.



"Bütün dünyanın gözü Türkiye’nin üstünde"


85 gündür hem projelerini hem de başkalarının Türkiye üzerinde hangi emelleri olduğunu anlatmaya çalıştıklarını ifade eden Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Av. Şeyma Döğücü, "AK Parti belediyeciliğinde arkamızdan bıraktığımız eserlerle sahaya çıktığımızda hem biz hem de bizden sonrakiler gururla bahsedebiliyor. Bizler bir yerel seçime gidiyoruz ama karşımızda duran kitle sadece birbirine benzemeyen o dört parti değil. Alanları görüyorsunuz değil mi? Bu paralar nereden geliyor? Bunlar bir yerlerden beslenen kişiler. Biz 85 gündür bunları elimizden geldiği kadar anlatmaya çalıştık. Bütün dünyanın gözü seçim dönemlerinin son günlerinde hep Türkiye’nin üstünde oluyor. Seçimler geliyor ve hemen bir takım spekülasyonlarla karşımıza çıkmaya çalışıyorlar. Bunların hiçbiri tesadüf değil. Pensilvanya’dan tweetler gelmeye başladı. Bunun planlarını yapıyorlar." dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 23:26
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türk boksörler şampiyonluk peşinde
    1. Türk boksörler şampiyonluk peşinde
    2. MFÖ ve CSO'dan müzik ziyafeti
    3. Türk ve İskoç müzikleri aynı sahnede..
    4. "Telafi ücret oranlarında bir artış..
    5. Sancaktepe’de, Sivaslılardan Av. Şeyma..
    6. 'Sarı Yelekliler'in eylemleri devam..
    7. Tunus'ta sol ittifakından ABD'nin..
    8. "Büyük Trabzonlular Buluşması"
    9. Başkan Cengiz: “Galatasaray dünyanın..
    10. İspanya Meksika'dan özür dilemeyecek
    11. "Sarıyer'in mülkiyet ve tapu..
    12. Malatya'da eğlence merkezinde silahlı..
    13. Minibüs kazasında ölenlerin kimlikleri..
    14. Meral Akşener’den Mehmet Tosun’a tam..
    15. Erdoğan, Dünya Tiyatrolar Günü'nü özel..
    16. Ürdün Meclisinden hükumete çağrı:..
    17. Futbol: 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası..
    18. ABD'de acil durum ilan edildi
    19. Trentino Itas kupasını aldı
    20. Galatasaray Erkek Voleybol Takımı’na..
    21. "Yüksek Seçim Kurulunu derhal..
    22. Bakan Ersoy: “Türkiye Cumhuriyeti..
    23. Özel öğrenciler floorcurling..
    24. Kadın doğum ünitesindeki 9 hemşire..
    25. Erdoğan: "Sizi Cudi'de inlerinizde..
    26. CHP'li vekilden skandal açıklama!..
    27. Nahda Lideri Gannuşi'den Başbakan..
    28. Erdoğan: "Bu adamın (Kılıçdaroğlu)..
    29. Erdoğan: "Seçimlerden sonra..
    30. "Kaza kavşağı"nda önlem alınsın talebi
    Cumhurbaşkanı açıkladı... 'Erken yaşta emekliliğe...'
    Cumhurbaşkanı açıkladı... 'Erken yaşta emekliliğe...'
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    'Son uyarım, çekil' diyen Ekrem İmamoğlu'na resti çekti: Çekilmiyorum, vuracak mısın?
    'Son uyarım, çekil' diyen Ekrem İmamoğlu'na resti çekti: Çekilmiyorum, vuracak mısın?
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti

    Günün Karikatürü

    27 Mart 2019
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi