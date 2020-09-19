Sancaktepe'de otomobil gasbeden şüpheli yakalandı
İSTANBUL (AA) - Sancaktepe'de bir kişinin elinden anahtarı zorla alarak otomobilini çalan şüpheli gözaltına alındı.
Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 11 Eylül'de Veysel Karani Mahallesi'nde mezarlık yanında bulunan Cevat A'nın aracının, anahtarının zorla elinden alınarak gasbedilmesi olayıyla ilgili çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheli Atakan A'yı tespit etti.
İlçe genelinde yapılan çalışmalarda gasbedilen otomobili bulan polis ekipleri, şüpheli Atakan A'yı da bugün Fatih Mahallesi'ndeki evinde yakaladı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.