  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Siz bu kafayla zor NATO'ya girersiniz! Türkiye'nin talebine ret cevabı

İmamoğlu buna hak verdi! 'Şoförler sabote etmek için kaza yapıyorlar'

Metrobüs kazasının nedeni ortaya çıktı

Son dakika! Bakan Nebati'den kur korumalı mevduat açıklaması

Metrobüs faciası yaşanırken bakın neredeymiş! İmamoğlu'na tepkiler çığ gibi

'Şakkadanak' Necmettin Batırel net konuştu! Destan yazıyoruz içimizdeki zangoçlar 'ülke batıyor' diye haykırıyor

Rus devinden çarpıcı Türkiye mesajı: Boşluğu Türkler dolduruyor

Kararsız seçmen tarafını seçti! Birilerini perişan edecek anket

İslam Memiş ‘şüphe uyandırıyor’ diyerek uyardı: Gram altın ve dolar tahmini yaptı! 20 gün sonra...

Selçuk Bayraktar o iddialara yanıt verdi! İHA'larla alakalı herhangi bir açıklamam olmamıştır
Yerel Sancaktepe'de balkona halı asma kavgasında silahla vurulan kişi öldü
Yerel

Sancaktepe'de balkona halı asma kavgasında silahla vurulan kişi öldü

Sancaktepe'de yıkanan halının balkona asılması nedeniyle çıkan kavgada kiracısı tarafından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti, babası yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-09-10 14:35:00 -
Sancaktepe'de balkona halı asma kavgasında silahla vurulan kişi öldü

Alınan bilgiye göre, dün Osmangazi Mahallesi Karakuş Sokak'taki bir dairede kiracı olarak oturan R.K, üst katındaki balkona asılan halıdan rahatsız olduğu gerekçesiyle ev sahibi M.A.E. ve babası A.E. ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine R.K'nin silahla ateş etmesi sonucu M.A.E. olay yerinde yaşamını yitirdi. A.E. ise hafif yaralı olarak sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli R.K, polis ekiplerince kısa sürede gözaltına alındı. Olayda kullanılan silah da ele geçirildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23