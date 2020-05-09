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Spor

Sancaktepe Kulübünde aralarında futbolcuların da olduğu 9 kişide koronavirüse rastlandı

Yeniakit Publisher
2020-05-09 12:48:23 -
Sancaktepe Kulübünde aralarında futbolcuların da olduğu 9 kişide koronavirüse rastlandı

İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig'de mücadele eden Sancaktepe'de, teknik heyetten 2 ismin yanı sıra 4 futbolcu ve 3 çalışanda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirildi.

Kulübün Twitter hesabında yer alan açıklamada, "Kulübümüz tarafından 8 Mayıs Cuma günü tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlarımıza Kovid-19 testi yapılmıştır. Yapılan ilk testlerde E-Nabız üzerinden alınan sonuçlara göre teknik heyetten 2, futbolculardan 4, çalışanlarımızdan 3 kişide test sonuçları pozitif çıkmıştır." ifadelerine yer verildi.

Test sonuçları pozitif çıkan isimlerin hastaneye gitmelerini gerektirecek bulgu olmadığı vurgulanarak, "Bu olay neticesinde gerekli izolasyon tedbirleri Kovid-19 protokolüne göre uygulanmaya başlanmıştır. Konuyla ilgili gelişmeler oldukça kulübümüz tarafından açıklanacaktır." denildi.


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