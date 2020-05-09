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Spor

Sancaktepe Futbol Kulübü’nde korona virüs şoku!

TFF 2.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 13:02:39 -
Sancaktepe Futbol Kulübü’nde korona virüs şoku!

TFF 2. Lig ekiplerinden Sancaktepe Futbol Kulübü’nde 9 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı.


Korona virüs salgını nedeniyle ara verilen liglerin 12 Haziran’da başlayacak olması tartışılırken, Sancaktepe Futbol Kulübü’nde teknik heyetten 2, futbolculardan 4, çalışanlardan 3 kişinin testinin pozitif çıktığı açıklandı. İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz tarafından 8 Mayıs Cuma günü tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlarımıza Covid-19 testi yapılmıştır. Yapılan ilk testlerde E-Nabız üzerinden alınan sonuçlara göre Teknik Heyetten 2, Futbolculardan 4, Çalışanlarımızdan 3 kişide test sonuçları pozitif çıkmıştır. Hiçbirinde hastaneye gitmeyi gerektirecek bir bulgu yoktur. Bu olay neticesinde gerekli izolasyon tedbirleri Covid-19 protokolüne göre uygulanmaya başlamıştır. Konutla ilgili gelişmeler oldukça kulübümüz tarafından açıklanacaktır" ifadelerine yer verildi.

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