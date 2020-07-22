Sanayinin ilk 500 şirketini 5 il sırtladı

Buğra Kardan

Listede 170 şirketle temsil edilen metropolü 36’yla Kocaeli, 31’le Ankara, 26’yla Gaziantep, 16’yla Kayseri takip ediyor. Manisa 10, Konya 8, Sakarya 7 firmayla öne çıkıyor.

Tebrik yağıyor

Devler ligine giren Anadolu firmalarına tebrik yağıyor. Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, 2017 ve 2018’de İSO 500’e giren Gaziantepli şirket sayısının 24 olduğuna dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı: “Şükür ki bu sayı 2019’da 26’ya çıktı. Hedefimiz, bu rakamın çok daha yukarılara taşınmasıdır. Amacımız, şehir olarak milli ekonomimize sunduğumuz desteğin daha da artmasıdır. Öbür taraftan şirketlerimizin iç ve dış ekonomik sorunlara rağmen gece gündüz demeden üretmeleri, ihracata ve istihdama katkı yapmaları morallerimizi, ilerisi için umutlarımızı arttırmaktadır.”

Konya da öne çıktı

Konya Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çevik de en büyük 500’e adlarını yazdıran Konyalı firmaları tebrik etti. Konya’nın üretim ve ihracat başarılarıyla ön panda olduğunu anlatan Çevik, “Şehrimiz sanayiye de ticarete de güç katmayı sürdürecektir” dedi. Çevik, ayrıca Konya’nın ve Türkiye’nin ilerlemesinde payı olan şirketlerin başarılarının artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ise İSO 500’e çok sayıda firma soktuklarını vurguladı. Listeye daha çok firmanın girmesi için ellerinden geleni yapacaklarını kaydeden Gülsoy, “Önümüzdeki dönemde atılacak adımlarla firmalarımızın yeniden atağa geçeceğine can-ı gönülden inanıyoruz. Yeter ki inancımızı kaybetmeden üretmekten vazgeçmeden işimizi en iyi şekilde yapmaya devam edelim” diye konuştu.

Öte yandan İSO 500’e mührünü vuran 35 sektör söz konusu. Bu sektörlerden ana metal sanayii 180 milyar 104 milyon lira net üretimden satışlarla başı çekiyor. Otomotiv endüstrisi 175 milyar 919 milyon lirayla ikinci, gıda sanayii 124 milyar 944 milyon lirayla üçüncü sırada. Dördüncü basamakta 123 milyar 422 milyon lirayla kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı yer alıyor. Beşinci 58 milyar 878 milyon lirayla elektrikli teçhizat imalatı, altıncı 55 milyar 578 milyon lirayla kimyasal ürünler imalatı, yedinci ise 37 milyar 117 milyon lirayla tekstil ürünleri imalatı.

Bu arada İlk 10’da dört otomotiv, iki enerji, iki demir ve çelik üreticisi var. İlk 20’de iki savunma sanayii, üç ev ürünleri imalatçısı, ilk 50’de iki gıda, bir içecek şirketi mevcut.