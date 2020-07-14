"Sanayinin devlerine" savunma şirketleri damgası

ANKARA (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - Türk savunma sanayisi şirketleri, yürüttükleri faaliyetlerin ekonomik sonuçlarıyla "sanayinin en büyükleri" sıralamasında yükselişini sürdürdü.

Güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarının yerli ve milli çözümlerle karşılanması amacıyla faaliyet gösteren, dost ve müttefik ülkelere ihracat yapan Türk savunma sanayi firmalarının ekonomik performansındaki gelişme, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından 2019 verilerine dayanılarak hazırlanan "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasına yansıdı.

Araştırmaya göre, listede geçen yıl 15'inci sırada yer alan Türkiye'nin lider teknoloji şirketi ASELSAN, 12 milyar 591 milyon 587 bin 725 liralık üretimden satış rakamıyla 4 sıra ilerleyerek 11'inci basamağa çıktı.

Güvenlik güçlerine Atak helikopteri, insansız hava aracı Anka gibi hava platformlarını kazandıran Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) 8 milyar 677 milyon 894 bin 242 lirayla 22'ncilikten 18'inci sıraya ulaştı.

Kirpi, Vuran, Amazon gibi zırhlı araçlar, lojistik destek araçları, tank taşıyıcı üreterek güvenlik güçlerinin kullanımına sunan BMC Otomotiv, 3 milyar 396 milyon 379 bin 700 liralık performansla 10 basamak ilerledi ve 51'inci sırada yer buldu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin roket ve füze ihtiyaçlarını karşılayan ROKETSAN, 2 milyar 527 milyon 326 bin 947 lirayla 85'inci sıradaki yerini 77'nci sıraya taşıdı.

- MKEK ve TEI ilk 100'de

Güvenlik güçlerinin ihtiyaç duyduğu mühimmat, patlayıcı ve ateşli silahları üreten Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK), 2 milyar 219 milyon 654 bin 630 lirayla 43 basamak yükseldi. MKEK, 90'ıncı sıraya çıkarak ilk 100'deki savunma sanayisi temsilcileri arasına adını yazdırdı.

Türk savunma sanayisinin zırhlı kara aracı üreticilerinden Otokar ise 2 milyar 182 milyon 370 bin 896 liralık üretimden satışla 43 basamak gerileyerek 92'nci sırada yer aldı.

Bu yıl ilk 100'e girmeyi başaran bir diğer savunma sanayisi şirketi de TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) oldu. Üretimden satışta 2 milyar 174 milyon 890 bin 126 lirayı yakalayan şirket 21 sıra yükselerek 94'üncü basamağa çıktı.

Paletli ve tekerlekli zırhlı araçları, istihkam araçlarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere birçok ülkenin ordularına güç katan FNSS Savunma Sistemleri AŞ, 1 milyar 970 milyon 237 bin 793 lirayla 76 sıra yükseldi ve 105'inci sıraya adını yazdırdı.

Türk savunma sanayisinde yazılım tabanlı çözümler geliştiren HAVELSAN, 1 milyar 559 milyon 267 bin 804 lirayla 13 basamak ilerleyerek 140'ıncı basamakta yer buldu.

- Zırhlı araçlarla gelen tırmanış

Yörük, Ejder Yalçın, Ejder TOMA, Ilgaz, Ejder Kunter gibi zırhlı araçların üreticisi Nurol Makina, listede en fazla ilerleme kaydeden savunma sanayisi şirketi oldu. Şirket, 1 milyar 215 milyon 865 bin 20 lira üretimden satışla 194 basamak birden yükseldi ve 179'uncu sıraya çıktı.

Hava platformları için alt sistem ve parça üreten Alp Havacılık, 910 milyon 51 bin 978 lirayla 71 sıra yükseldi ve 256'ncı oldu.

Karel Elektronik, 564 milyon 456 bin 655 liralık üretimden satış rakamıyla 27 basamak çıkarak 428'inci sırada yer aldı.