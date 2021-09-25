Sanayide yüz güldüren haber! Kapasite kullanım oranı yüzde 78.1’e ulaştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre imalat sanayii genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), eylülde bir önceki aya kıyasla 1 puan artarak yüzde 77.1’den yüzde 78.1’e çıktı.

Gidişat olumlu

Mevsimsel etkilerden arındırılmış KKO, bu dönemde 1 puan artarak yüzde 76.8’den yüzde 77.8 seviyesine geldi. Dayanıklı tüketim malları KKO yüzde 75.9’u, dayanıksız tüketim malları KKO yüzde 74’ü buldu. Tüketim malları KKO yüzde 74.3, ara malları KKO yüzde 79.9 olarak yatırım malları KKO yüzde 77 olarak kayıtlara geçti.

Üretici mutlu

TCMB verileri üretici tarafından olumlu karşılandı. Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Yüzde 78.1 olarak ilan edilen KKO, geçen aya nazaran 1 puan, 2020’nin aynı ayına nazaran 3.5 puan arttı. Pandeminin hayatımızda olmadığı 2019’a nazaran da KKO’nun ülke genelinde 1.8 puan, ilimizde ise 0.8 puan artış kaydettiğini memnuniyetle görüyoruz” yorumunda bulundu.



Zeytinoğlu, “İmalat sanayiinde kapasite kullanımı eylül ayında ilimizde yüzde 71.3’le geçen aya göre 0.3 puan, 2020’nin aynı ayına göre 1.7 puan arttı” dedi.

Dönüşler olumlu

Kapasite kullanımında görülen artışın üretim ve ihracata da yansımasını beklediklerini söyleyen Zeytinoğlu, “Kocaeli’nde bu ay yaptığımız araştırmada firmalarımızın yüzde 63’ü KKO’larının geçen aya göre arttığını bildirdi” diye konuştu.

Değişim beklenmiyor

Zeytinoğlu, ayrıca “Araştırmamıza katılan firmaların yüzde 24’ü ekimde iç siparişlerinin artacağını, yüzde 23’ü azalacağını ifade etmiştir. Yüzde 53’ü ise iç sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmayacağını belirtmiştir. İhracat yapan firmaların yüzde 14’ü dış siparişlerinin artacağına, yüzde 19’u azalacağına dikkat çekmiştir. Firmaların yüzde 67’si, alınan dış sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmayacağına işaret etmiştir” şeklinde konuştu.

Sektöre güven tam

Ekonominin lokomotifi olan sektörlere büyük güven duyuluyor. Bunu rakamlar da teyit ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre sektörel güven endeksi, eylülde aylık bazda hizmet sektöründe yüzde 1.5, perakende ticaret sektöründe yüzde 4.8 arttı. Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi 117.8 değerini aldı. Perakende ticaret sektörü güven endeksi 115.6 oldu.



İnşaat sektörü güven endeksi ise ağustosta 92.4 iken, eylül ayında yüzde 0.7 gerileyerek 91.8’e indi.



İnşaat sektöründe girişimlerin yüzde 56.9’u faaliyetleri kısıtlayan herhangi bir faktörün olmadığını, yüzde 43.1’i ise faaliyetlerini kısıtlayan minimum bir temel faktör bulunduğunu dile getirdi. İnşaat sektöründe faaliyetleri kısıtlayan temel faktörlerden ‘finansman sorunları’ ağustos ayında yüzde 30.5 iken eylülde yüzde 25.7, ‘talep yetersizliği’ ağustos ayında yüzde 24.6 iken eylülde yüzde 22.2 ve ‘diğer faktörler’ ağustos ayında yüzde 21.0 iken eylül ayında yüzde 18.3 oldu.