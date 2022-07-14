  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Sanayide oksijen tüpü patladı, korku dolu anlar kameraya yansıdı
Yerel

Sanayide oksijen tüpü patladı, korku dolu anlar kameraya yansıdı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesindeki eski sanayi sitesinde oksijen tüpünün patlaması sonucu 1 kişi yaralandı. Korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2022-07-14 18:56:00 -
Sanayide oksijen tüpü patladı, korku dolu anlar kameraya yansıdı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesindeki eski sanayi sitesinde kaynak yapıldığı sırada oksijen tüpünün patlaması sonucu 1 kişi yaralanırken patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 14.30 sıralarında Şanlıurfa’nın Siverek ilçesindeki eski sanayi sitesinde yaşandı. Kaporta tamir işinin yapıldığı bir iş yerinde ustanın otomobilde kaynak yaptığı sırada patlama yaşandı. Oksijen tüpünün aniden alev alması sonucu yaşanan patlamada Serhat Y. isimli ustanın hafif şekilde yaralandığı belirtildi.

Patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kaporta ustası Serhat Y.’nin otomobilin içerisinde kaynak yaptığı sırada aniden patlama yaşandığı ve alevlerin yükselmesiyle birlikte aracın içerisinden çıkarak oksijen vanasını kapattığı görüldü. Patlama sonrası alevler içerisinde kalan otomobil ise komşuların hortumla müdahalesi sonucu söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23