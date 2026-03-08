Sanayide kadın gücü! Üretim hattında köfte ve döner hazırlıyorlar

  • İSTANBUL
Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir et üretim tesisinde çalışan kadınlar, üretim hattında köfte ve döner hazırlayarak sanayide aktif rol üstleniyor.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir et üretim tesisinde çalışan kadınlar, üretim hattında köfte ve döner hazırlayarak sanayideki varlıklarını ortaya koyuyor.

 

OSB bölgesinde bulunan et üretim tesis müdürü ve gıda mühendisi Mehmet Erkuş, "Şirketimizde yaklaşık 100 çalışanımız var. Bunların yaklaşık 55- 60'ı kadın. Özellikle üretim tarafında kadınlarla çalışmaktan mutluyuz. Sanayi işletmesi olmamıza rağmen kadınların üretimde yer almasını önemsiyoruz" dedi. Kadın-erkek eşitliğine önem verdiklerini ve kadın istihdamını artırmayı hedeflediklerini belirten Erkuş, "Kadın işi, erkek işi ayrımı yapmıyoruz. Herkes her işi yapabilir. Sanayide kadınların daha fazla yer almasını istiyoruz ve istihdamı artırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

 

“Kışın bir hali zor oluyor”

Tesiste yaklaşık 1 yıldır çalışan 2 çocuk annesi Nadide Sultan Özgün, "Mesleğim köftecilik. Burada İnegöl köfte ve hamburger köftesi hazırlıyoruz. Köfteleri tepsilere sırayla diziyoruz, ardından arabalarla üretim hattına götürüp, işleme alınmasını bekliyoruz. Aile ekonomisine destek olmak için işe girdim. Sanayide ilk tecrübemdi. Çevremdeki bazı kişiler, 'Yapamazsın' dedi ama şimdi şaşırıyorlar. Aslında bu işler erkek işi gibi görülüyor ama biz de yapabiliyoruz. Kışın biraz zor oluyor ama kat kat giyinince sorun olmuyor. Yazın ise daha rahat çalışıyoruz" dedi.

 

"Kadın isterse her şeyi yapar"

Sanayide 5 yıldır çalışan Emine Çöpen, "5 yıldır buradayım. Sanayide çalışan kadınlara bazen şaşkınlıkla bakılıyor ama biz yapıyoruz, başarıyoruz. Kadın isterse bence her şeyi yapar. Ekonomi şartlarında tek kişinin çalışması kolay değil. Kadının çalışması bence güzel bir şey. İnsan kendini daha güçlü hissediyor ve bütçeye katkı sağlıyor. Bir kadının çalışması, ekmeğini kazanması güzel bir şey. Biz de elimizden geldiğince hem ailemiz hem çocuklarımız için çalışıyoruz" diye konuştu.

