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Ekonomi Sanayide büyük atılım! Güçlü toparlanma devam ediyor
Ekonomi

Sanayide büyük atılım! Güçlü toparlanma devam ediyor

Pandemiye karşı amansız bir mücadele veren Türkiye, güçlenip büyüyen ekonomisiyle de övgü topluyor. Hükümetin vaktinde aldığı önlemler sayesinde V şeklinde toparlanan ve sanayi üretimini yüzde 10.4 arttıran ülke, hem yerli hem yabancı yatırımcının radarında.

Yeniakit Publisher
2020-10-14 09:14:00 -
Sanayide büyük atılım! Güçlü toparlanma devam ediyor

Buğra Kardan

Corona virüsünün (Covid-19) yayılımının büyük ölçüde önlenmesi, yeni normale süratle adapte olunması ekonomiye ivme katıyor. Peş peşe gelen üretim ve ihracat başarıları ilerisi için ümitleri arttırıyor.

Üretim arttı

Hükümetin iç ve dış talebi arttırmak için attığı adımlar ise meyvelerini veriyor. Yerli ve yabancı yatırımlarına yenileri ekleniyor. Bunu veriler de teyit ediyor. Öyle ki ağustosta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, 2019’un aynı ayına nazaran yüzde 10.4 arttı. Söz konusu dönemde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksinde yüzde 5.2, imalat sanayii sektörü endeksinde yüzde 11.4 artış görüldü. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, ağustosta bir önceki aya nispeten yüzde 3.4 arttı. Bu dönemde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksinde yüzde 2.5, imalat sanayii sektörü endeksinde yüzde 3.6 artış kaydedildi.

Rakamlar umut verici

Hizmetler sektöründe de toparlanma devam ediyor. Nitekim sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, ağustosta yıllık bazda yüzde 5.8 arttı. Gıda, içecek ve tütün satışlarında yüzde 5.2 artış yaşandı. Gıda dışı satışlarda yüzde 7.2, otomotiv yakıtı satışlarında yüzde 3.3 artış elde edildi. Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, aylık bazda da yüzde 1.4 arttı. Gıda dışı satışlarda yüzde 4.5, otomotiv yakıtı satışlarında yüzde 1 artış gözlendi. Gıda, içecek ve tütün satışlarında ise yüzde 3.7 azalış meydana geldi.

Cirolar yükseldi

Öbür taraftan takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi, ağustosta 2019’un aynı ayına kıyasla yüzde 23.5 yükseldi. Söz konusu dönemde sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 29.4, inşaat ciro endeksi yüzde 5.8, ticaret ciro endeksi yüzde 32.8 artarken; hizmet ciro endeksi yüzde 5.2 azaldı. Toplam ciro endeksi, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 3 yükseldi. Bu dönemde sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 5.9, ticaret ciro endeksi yüzde 2, hizmet ciro endeksi yüzde 4.8 artış; inşaat ciro endeksi yüzde 6.1 azalış gösterdi.

IMF tahminini revize etmedi

Uluslararası Para Fonu (International Monetary FundIMF), küresel ekonominin bu yıl yüzde 4.4 daralacağı öngörüsünde bulundu. Fon, Türkiye’ye yönelik tahminlerini ise revize etmedi. Ülke ekonomisinin 2020’de yüzde 5 daralacağını, 2021’de yüzde 5 büyüyeceğini savundu.

Bir numarayız

Sanayiden ve hizmetler sektöründen gelen olumlu veriler, ekonomi yönetimince memnuniyetle karşılandı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter paylaşımında ekonominin güçlendiğine işaret etti. Albayrak, Türkiye’nin sanayi üretimini önemli oranda arttırdığını dile getirerek, “Çok şükür iyi bir noktadayız. OECD’de birinci, dünyada ikinciyiz” ifadelerini kullandı.

Rayına oturuyor

Albayrak, ilaveten “Ağustosta sanayi üretimi yüzde 10.4, perakende satış hacmi yüzde 5.8 arttı. Sektörel ciro endeksi de yüzde 23.5 yükseldi. İhracat treninin başına üretim lokomotifini getirerek istikrar ve verimlilik vagonlarını milli ekonomi raylarına oturtuyoruz” görüşünü paylaştı.

Yeni rekor kırıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, üretimin rekor oranda arttığını vurguladı. Varank, “Üretim, 2018 Ocak ayından bu yana en yüksek performansı yakaladı. Hamdolsun, sanayide en hızlı toparlanan ülkelerden birisiyiz. İmalat sanayiinde siparişler, yatırım, üretim ve ihracat artıyor. Canlanma üçüncü çeyrekte istihdama ve büyümeye de yansıyacak” değerlendirmesinde bulundu


Yeni Akit Gazetesi
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