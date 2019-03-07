Sanayide “4 koldan 2023 atağı”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bakanlıkça hazırlanan ve 2019-2023 yıllarını kapsayan 5 yıllık stratejik planının sunuşunda, yeni döneme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dijital teknolojilerin gelişmesiyle var olan üretim modellerinin ve tüketim alışkanlıklarının değiştiğine işaret eden Varank, Türk sanayisinin üretimde yapısal dönüşümünü gerçekleştirmeyi ve büyümeyi ülke geneline güçlü ve dengeli bir biçimde yaymayı hedeflediklerini söyledi. Bakan Varank, “Bu doğrultuda, ‘yüksek katma değerli üretim’, ‘sanayide verimlilik artışı’, ‘dijital dönüşüm’ ve ‘bölgesel kalkınma’ olmak üzere 4 temel stratejimizi hayata geçiriyoruz” ifadesini kullandı.