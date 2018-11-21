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Sanayicilere yerli makine desteği

Bakan Mustafa Varank, KOSGEB’in ‘Yerli Makine Teçhizat Destek Programı’ kapsamında bin 345 işletme belirlendiği açıkladı

21 Kasım 2018 Çarşamba 07:15
Sanayicilere yerli makine desteği

YENİ AKİT / MEHMET CANITATLI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB tarafından sanayicilere 1 milyon liralık yerli makine teçhizat alımında 300 bin lira finansman desteği sağlanacağını açıkladı. Varank, bu desteğin yerli imalatçılara 1,4 milyar liralık üretim ve pazar hacmi oluşturacağnı belirtti.

KOSGEB’in ‘Yerli Makine Teçhizat Destek Programı’ kapsamında bin 345 işletme belirlendiğine işaret eden Varank, şunları kaydetti: “Uygulamaya koyduğumuz programlarla sanayicilerimizi ve KOBİ’lerimizi desteklemeye kararlıyız. Kaynaklarımızı etkin ve verimli kullanarak işletmelerimizin önünü açmaya devam edeceğiz. Bu doğrultuda KOSGEB aracılığıyla imalat sanayisinde faaliyet gösteren işletmelerin kullanacakları yerli ve yeni makine teçhizat alımları için uygun koşullarda finansman desteği sağlıyoruz. Bu finansman desteği imalat sanayisindeki işletmelerimizin yatırımlarını hızlandırmak ve üretim kapasitelerini artırmak için de önemli bir enstrüman olacaktır.

 

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 07:15
  1. Mustafa Varank
  2. KOSGEB
  3. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
  4. Kutlu Karavelioğlu
  5. Makine İhracatçıları Birliği

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