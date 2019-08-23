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Sanayicilerden kayyuma destek ziyareti

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, belediye binasında Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yönetimi ve sanayicileri ile bir araya geldi.

23 Ağustos 2019 Cuma 17:35
Sanayicilerden kayyuma destek ziyareti

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, belediye binasında Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yönetimi ve sanayicileri ile bir araya geldi.


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum olarak atanan Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, belediyede iş adamlarını kabul etti. Burada konuşan Vali Güzeloğlu, Diyarbakır’daki iş adamlarıyla bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu söyledi.


İş adamlarının gelişlerini anlamlı bulduğunu ifade eden Vali Güzeloğlu, “Kendilerinin yeni dönemde iki yıla aşkın bir süre büyük bir onur ve sorumlulukla üstlendiğimiz Diyarbakır Valiliği görevimize pazartesi gününden itibaren eklenen Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza verdikleri destekten ötürü teşekkür ediyorum. Gayemiz ilk gün ifade ettiğimiz gibi ilimiz ve insanımız için hizmet etmek, hizmet çıtasını en tepeye taşımak. İlin her yönden kalkınmasını ve şüphesiz ekonomik, sosyal anlamda gelişmesini zirveye taşımaktır. Yürütülen büyük projeler ve şüphesiz bununla ilgili hizmetler yeni dönemde artarak devam edecektir. Şüphesiz bu anlamda yeni dönemde şahsımıza tebliğ edilen Büyükşehir Belediye Başkan vekilliğiyle birlikte bugün olduğu gibi Diyarbakır’ın reel ve tüm kesim dinamikleriyle biz Diyarbakır’ın huzuru, refahı barışı ve kalkınmasının peşinde olacağız” dedi.



“Emekçinin minibüsünü yakmak hukuk dışı, vicdanları sızlatan tavırdır”


Diyarbakır sokaklarını karıştırmanın, insanları galeyana getirmenin, emeğiyle geçinen emekçinin minibüsünü yakarak protesto gösterisi yapmanın ve bunda bir sonuç alma çabasının hem hukuk dışı olduğunu hem de vicdanları sızlattığını kaydeden Vali Güzeloğlu, “Bu tavırları yerine iş ve istihdam sağlamanın peşinde olacağız. Tıpkı burada bulunan sanayicilerimizin sağladığı gibi insanlara ekmek kazandırmak ve ilin her yönden gelişmesini sağlamanın peşinde olacağız. Bu amaçla gelecekte inşallah daha güzel gelişmeleri Diyarbakır’ımıza taşıyacağız. Projelerimiz hazır, Diyarbakır’da bugün göreve başlamadık. İki buçuk yıldır bu kenttin her köşesine, her kişisine, her meselesine dokunuyoruz. Bölgenin yabancısı değiliz. Biz bu toprakların sevdalısı hizmet noktasında hiç bitmek bilmeyen hizmetkarıyız. Allah bu yolda mahcup etmesin. İş sektörünün değerli temsilcileri yeni dönemde bizlere verdiği desteği anlamlı ve önemli buluyorum. Pazartesi gününden bu yana bütün ajitasyon ve provokasyonlara rağmen bütün bu kışkırtmak ve kentte kaos ortamı oluşturmak isteyenlere rağmen bu çağrılara icabet etmeyen duruşuyla bu kenttin geleceğine karşı sorumluluk ortaya koyan, devletinin yanında olan bütün aziz Diyarbakırlı hemşerilerime selam, saygı ve muhabbetlerimi arz ediyorum” şeklinde konuştu.



“Ürünleri Diyarbakır, Mardin, Van gibi illere pazarlamak istiyoruz”


Organize Sanayi Bölgesi yönetim kurulu Başkanı Aziz Odabaşı ise Vali Güzeloğlu’na yeni görevlerinde başarılar diledi. Odabaşı, “Valimizle biz 15 ay önce Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi’ne seçildikten sonra 15 aylık bir süreçte çalışıyoruz. Valimiz ve şimdi Büyükşehir Belediye Başkanımız, 15 aylık süreçte Diyarbakır sanayicileri için, tüccarları için her şeyi yaşadık. Her yönüyle hükümetle olan ilişkilerimizde, Sanayi Bakanlığımızda her sorunlarımıza koşan bir valimizdir. Büyükşehir Belediye Başkanı olması da inşallah kentimize daha güzel işler, daha hayırlı işlere imzasını atar. Bu konuda da bizim önceden de eksiklerimiz Organize Sanayi ve Sanayicileri olarak eksiklerimiz var. O konuda valimizden desteklerini bugüne kadar desteklerini esirgemediler, inşallah bundan sonra da daha yoğun bir şekilde birlikte çalışacağız valimizle. Arıtma konusunda, yol sıkıntılarımız vardı, itfaiye sıkıntılarımız vardı bu sıkıntılarımızın tümünü, hangi dakika arasak valimizi bizimle birlikteydi. Sorunlarımıza koşuyordu. Valimiz özellikle bundan sonra Organize Sanayi Bölgesindeki yatırımcılar için eksik olan arıtma tesisimiz ve parasal konularında yardım isteyeceğiz. Birde sanayicilerimizin ürettiği ürünlerimizi özellikle Diyarbakır, Mardin, Van gibi kentlerimizde pazarlamak için bu konuda bu görüşmemizden sonrada sizi inşallah ziyaret edeceğiz” diye konuştu.


Ziyaret, çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 17:35
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