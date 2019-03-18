Sanayiciler Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan teşvik talep etti

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yatırımcıları yarın Kdz. Ereğli’ye gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı heyecanla beklediklerini ifade ederek, komşu iller Düzce ve Bartın’la aynı, yani 4. derece-yatırım teşvik derecesi ile değerlendirilmesini ve tersaneler bölgesi için özel sektörel teşvik talebinde bulundu.

Kdz. Ereğli OSB Yönetim Kurulu Üyeleri Akın Tatoğlu, Engin Mehmet Özertan ve Muammer Yeşilusta yazılı bir açıklama yaparak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilçeye gelişinin Kdz. Ereğli için önemli bir fırsat olduğunu vurguladı. Sanayiciler yaptıkları yazılı açıklamada, “Bizler Kdz. Ereğli Organize Sanayi Bölgesi Yatırımcıları olarak, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın sanayi şehri Ereğli’mize gelecek olmasını heyecanla bekliyor ve şehrimizin, sektörümüzün parlak geleceği için önemli bir şans olduğunu düşünüyoruz. Bilindiği gibi, Ereğli OSB, sanayi alanında Erdemir’den sonra Batı Karadeniz Bölgesi’nde en fazla sanayi ürünü işleyen/üreten emek-teknoloji yoğun işletmeleri ile yüksek kapasitede istihdam sağlayan, bölge/ülke ekonomisine yüksek katma değer sağlayan özel ve karma bir bölgedir.Bölge, Kdz. Ereğli şehir merkezine 12 km, Ereğli-Düzce karayoluna 3,4 km, TEM otoyoluna 70 km, tersaneler bölgesine 6 km, Erdemir Limanı’na 8 km, Zonguldak demiryoluna 55 km, Çaycuma Saltukova Havalimanına 80 km uzaklıktadır. Önemli finans ve idari merkezlerine yakındır, lojistik sektörü canlıdır." ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, "Ülkelerin gelişmişlikleri bilindiği gibi yassı metal üretim/tüketimleri ile değerlendirilmektedir. Bu kapsamda, devletimizin zorlu coğrafi şartlara rağmen her türlü katkı ve fedakârlıkla doğalgaz-elektrik enerjisi, yol, su, kanalizasyon gibi alt yapısını tamamladığı Ereğli OSB, ürettiği yüksek teknolojili sanayi ürünlerini, ilçemizden ülkemizin ve dünyamızın her bölgesine ihraç etmektedir. Bilinmelidir ki, OSB’de yatırım yapan sanayicilerimiz zorlu ekonomik şartlarda bile fedakârca çalışmış, ülkemizin 2023 hedeflerine yönelik istihdam ve üretim-vergi kapasitesini arttırmaya devam etmiştir. Bunda, Sayın Valilerimizin, Kaymakamlarımızın, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansımızın ve Ticaret Sanayi Odası yönetimlerinin destekleri kadar, özel sektör yatırımcıları olarak bizlerin de uyumlu çalışmasının katkısı büyüktür. Gelinen bu noktada, OSB’miz yatırımcıları ile devlet yöneticilerimizin destek ve uyumlarının karşılıklı olarak devam edeceğine olan inancımız tamdır. Sayın Cumhurbaşkanımızdan naçizane talebimiz ise, komşu illerimiz Düzce ve Bartın’la aynı-yani 4. derece-yatırım teşvik derecesi ile/değerlendirilmemiz ve tersaneler bölgesi için özel sektörel teşviktir. Böylece mevcut ve yeni yatırımcılara cazibe sunulacak, Kdz. Ereğli’de yeni yatırımların, istihdam artışının ve ekonomik canlanmanın yolu açılacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, özetle, doğru olduğu şeyleri yapma konusunda kuvvetli bir azme sahip olduğunu bildiğimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın, Batı Karadeniz Bölgesi’nin kalbi sanayi şehrimiz Ereğli’mizi kısa aralıklarla ikinci kez ziyaret edecek olmasını, şehrimize/sanayicimize verdiği önem olarak değerlendiriyor ve teşekkür ediyoruz, bu anlamlı ziyareti sonuna kadar desteklediğimizi ifade ediyoruz. Bilinmelidir ki, özenle beklediğimiz bu ziyaret, hepimiz için, şehrimiz halkı, sanayicimiz, esnaf ve tüm kesimler için çok kıymetlidir, tarihi bir fırsat, bir şanstır. Saygılarımızla.” denildi.