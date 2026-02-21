Orucu tutanlar dikkat: Bu 10 temel besin her gün tok tutuyor! O besinler bakın ne

Salatalara mutlaka elma sirkesi ve zeytinyağı ekleyerek tükettiğinizde ise iftar ve sahurda yenilen yiyeceklerin kan şekerini yükseltme etkisi de minimuma inmesini sağlarsınız. Taze maydanoz, biber, salatalık, marul, kuru soğan, pancar, kırmızı lahana ve dereotundan hazırlayacağınız salatalar mide ve bağırsak sağlığınız açısından sizi mutlu edecektir. 5- SÜT, KEFİR, CEVİZ: KESİNTİSİZ UYKUYU SAĞLAR İftar yaptıktan sonra sahura kadar olan süreçte acıktıkça süt veya kefir içebilir, ceviz tercih edebilirsiniz. Bu yiyecekler tirptofandan zengin olup cevizde buna ek olarak doğal melatonin bulunur. Bu besinler kesintisiz uykuyu sağlar. Ancak süt, kefir ve cevizin bağırsaklardan birçok tokluk hormonunu aktifleştirdiği bilindiğinden sahur sonrası uzun süren açlıkta sizi daha iyi tok kalmanıza yardımcı olacaktır. Sütü ılık tercih edin, oda ısısında bekleyen süt kaliteli uykuya geçişi kolaylaştırır. Kefiri sade için. Cevizden ise 6-7 adetten fazlasını yemeyin.