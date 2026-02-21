10 kadınla başladı, 45’e ulaştı! Ödüllü kooperatif dünya pazarına açılıyor

Sayılgan, kooperatif bünyesindeki profesyonel mutfakta üretim yapan kadınların, el yapımı ve katkısız birçok ürün hazırladığını, bu ürünlerin başında içli köfte, elmalı ve dolgulu kurabiyeler, su böreği, salata çeşitleri, reyhan şerbeti ve limonatanın geldiğini belirtti. Çevrim içi platformlar aracılığıyla ülke geneline satış yaptıklarını anlatan Sayılgan, özellikle kendilerine özgü tarifle hazırladıkları kurabiyelerle yurt dışı pazarlara açılmayı hedeflediklerini dile getirdi. Sayılgan, geçen yıl bir Avrupa Birliği (AB) projesi kapsamında finansman desteği aldıklarını belirterek, "Verilen destekle bir kurabiye makinesi aldık. Bu kapsamda ülke içinde çok talep gören elmalı ve dolgulu kurabiyelerimizi, yurt dışı pazarlara satmayı hedefliyoruz. Kurabiyelerimizi kendi reçetemizle hazırlıyoruz, bu ürünü paketli hale getirdiğimizde uluslararası satış da yapmak istiyoruz." diye konuştu. Halkbank tarafından düzenlenen yarışmada elde ettikleri başarının kendilerini oldukça memnun ettiğini söyleyen Sayılgan, yarışma sürecinde birçok aşamadan geçtiklerini, üç gün boyunca girişimcilik ve sosyal medya kullanımı gibi çeşitli alanlarda eğitimler aldıklarını bildirdi. Sayılgan, bu aşamaların ardından 5 Şubat'ta jürinin önüne çıktıklarını aktararak, "Kadın istihdamımızın fazla olması, etkin bir sosyal fayda sağlamamız, doğal, katkısız ürünler üretmemiz ve ciromuzun yüksek olması nedeniyle ödüle layık görüldük." ifadesini kullandı. Yarışma sonucunda 750 bin liralık destek aldıklarını dile getiren Sayılgan, bu destekle, İstanbul'da yeni bir satış noktası açmayı planladıklarını söyledi. Sayılgan, Sultanbeyli Belediyesi'ne kendilerine verdiği destekten dolayı da teşekkür ederek, yerel yönetimlerin kadın kooperatiflerine desteğinin, sürdürülebilir üretim için önemli olduğunu kaydetti.