  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran'dan nükleer müzakerelerde "sıfır zenginleştirme" resti: Arakçi'den çarpıcı açıklamalar! Tokat merkezli bahis çetesine ağır darbe! 6 zehir taciri parmaklıklar ardında! Türk devriye botları Güneydoğu Asya'da ilke imza attı Savunma sanayinde ihracat denize döndü Uyuşturucu soruşturmasında ifadeye çağrılmıştı... CHP'li Lal Denizli hakkında yeni gelişme! Ali Mahir’den Ramazan şov! “Mersinli bir teyzenin isyanı” konulu kısa video! Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalar 6 sosyal medya devine inceleme başlatıldı! Haydut Trump amacına ulaştı Sözde demokrasiyi ver petrolü al Etiyopya–Türkiye SİHA anlaşması iddiası: Etiyopya basını, 12 adet TB2 alacaklarını iddia etti YPG’nin durumu kabullenmiş olduğu netleşti Katil devlet İsrail hariç herkes Şam'ın yanında
Dünya İsrail’den Lübnan’a hava saldırısı: 6 ölü, 25 yaralı
Dünya

İsrail’den Lübnan’a hava saldırısı: 6 ölü, 25 yaralı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
İsrail’den Lübnan’a hava saldırısı: 6 ölü, 25 yaralı

İsrail’in Lübnan’ın doğusundaki Bekaa Vadisi’ne düzenlediği şiddetli hava saldırılarında 6 sivil hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı. Ateşkesin kağıt üzerinde kaldığı bölgede, enkaz altında kalanlar için zamanla yarışılıyor.

İsrail ordusu, Lübnan ile varılan ateşkes anlaşmasını bir kez daha ağır bir şekilde ihlal ederek Bekaa Vadisi’nin doğu kesimini bombaladı.

Lübnanlı yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, İsrail savaş uçakları sivil yerleşim alanlarını ve konutları doğrudan hedef aldı.

Saldırılar sonucu ilk belirlemelere göre 6 sivil yaşamını yitirirken, 25 kişi ise yaralanarak hastanelere kaldırıldı.

Bombardımanın şiddetiyle bazı köylerde binaların yerle bir olduğu, ekiplerin enkaz altında kalanları kurtarmak için yoğun bir çalışma yürüttüğü bildirildi.

İSRAİL "HİZBULLAH" DEDİ, SİVİLLER VURULDU

Saldırıların ardından İsrail ordusundan yapılan açıklamada, hedef alınan noktaların Hizbullah’a ait komuta merkezleri olduğu iddia edildi.

Ancak sahadan gelen bilgiler, bombardımanın sivil konutların bulunduğu bölgelerde büyük yıkıma yol açtığını gösteriyor.

27 Kasım 2024’te ABD ve Fransa arabuluculuğunda imzalanan ateşkese rağmen saldırılarını durdurmayan İsrail, sadece geçtiğimiz ay Lübnan genelinde 50’den fazla hava operasyonu gerçekleştirdi.

Bölgedeki sivil kayıplar artarken, uluslararası kamuoyunun ateşkesin sürdürülebilirliğine dair endişeleri de giderek derinleşiyor.

 

Lübnan sınırında ateş hattı! İsrail "Hizbullahı" vurdu: Silah depoları ve rampalar imha edildi
Lübnan sınırında ateş hattı! İsrail "Hizbullahı" vurdu: Silah depoları ve rampalar imha edildi

Dünya

Lübnan sınırında ateş hattı! İsrail "Hizbullahı" vurdu: Silah depoları ve rampalar imha edildi

İsrail’den Lübnan-Suriye sınırında İHA saldırısı: 4 ölü!
İsrail’den Lübnan-Suriye sınırında İHA saldırısı: 4 ölü!

Dünya

İsrail’den Lübnan-Suriye sınırında İHA saldırısı: 4 ölü!

İşgalci İsrail'den toprak gasbına kılıf!
İşgalci İsrail'den toprak gasbına kılıf!

Gündem

İşgalci İsrail'den toprak gasbına kılıf!

İsrail, Yahudilik-Hristiyanlık-İslam’ı "Birleştirip" "İbrahimi Din" Üretmek İstedi
İsrail, Yahudilik-Hristiyanlık-İslam’ı “Birleştirip” “İbrahimi Din” Üretmek İstedi

Dünya

İsrail, Yahudilik-Hristiyanlık-İslam’ı “Birleştirip” “İbrahimi Din” Üretmek İstedi

Ne Filistin ne İran ne Suriye! İsrail ramazan günü saldırdı
Ne Filistin ne İran ne Suriye! İsrail ramazan günü saldırdı

Dünya

Ne Filistin ne İran ne Suriye! İsrail ramazan günü saldırdı

ABD'li Senatör'den İsrail'e yalakalık!
ABD'li Senatör'den İsrail'e yalakalık!

Dünya

ABD'li Senatör'den İsrail'e yalakalık!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

HİZİPSAVAR

0müslüman ülkeler hadi toplanın yemek yiyin wc gidin sonra lüx uçakalrınıza binin evinize gidin.. ulan toplanın herkes bir uçak bir gemi bir tank yollasa birer bölük aasker yollasa gazeede adım atacak yer olmaz.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23