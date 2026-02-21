İsrail’den Lübnan’a hava saldırısı: 6 ölü, 25 yaralı

İsrail ordusu, Lübnan ile varılan ateşkes anlaşmasını bir kez daha ağır bir şekilde ihlal ederek Bekaa Vadisi’nin doğu kesimini bombaladı.

Lübnanlı yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, İsrail savaş uçakları sivil yerleşim alanlarını ve konutları doğrudan hedef aldı.

Saldırılar sonucu ilk belirlemelere göre 6 sivil yaşamını yitirirken, 25 kişi ise yaralanarak hastanelere kaldırıldı.

Bombardımanın şiddetiyle bazı köylerde binaların yerle bir olduğu, ekiplerin enkaz altında kalanları kurtarmak için yoğun bir çalışma yürüttüğü bildirildi.

İSRAİL "HİZBULLAH" DEDİ, SİVİLLER VURULDU

Saldırıların ardından İsrail ordusundan yapılan açıklamada, hedef alınan noktaların Hizbullah’a ait komuta merkezleri olduğu iddia edildi.

Ancak sahadan gelen bilgiler, bombardımanın sivil konutların bulunduğu bölgelerde büyük yıkıma yol açtığını gösteriyor.

27 Kasım 2024’te ABD ve Fransa arabuluculuğunda imzalanan ateşkese rağmen saldırılarını durdurmayan İsrail, sadece geçtiğimiz ay Lübnan genelinde 50’den fazla hava operasyonu gerçekleştirdi.

Bölgedeki sivil kayıplar artarken, uluslararası kamuoyunun ateşkesin sürdürülebilirliğine dair endişeleri de giderek derinleşiyor.