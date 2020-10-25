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Ekonomi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yatırım ve destek bütçesinde büyük artış
Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yatırım ve destek bütçesinde büyük artış

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2021 yılı bütçesi, 2020'ye göre yüzde 50,1 artışla yaklaşık 12 milyar liraya çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-25 10:28:00 -
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yatırım ve destek bütçesinde büyük artış

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Önerisi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Bakanlığa bağlı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü'ne verilecek toplam ödenek 5 kat artarak 1,2 milyar lira oldu. Böylece organize sanayi bölgeleri (OSB) projelerine yüzde 418, küçük sanayi siteleri (DİE) projelerine yüzde 700 ödenek artışı planlandı.

Bu hibelerle Batman'dan Kastamonu'ya, Kütahya'dan Hatay'a çeşitli illerde 16 OSB ve 5 DİE projesi tamamlanacak. Bu projelerin tamamlanmasıyla 25 milyar TL sabit yatırım gerçekleşmesi ve yaklaşık 60 bin ek istihdam sağlanması bekleniyor.

Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne gelecek yıl sigorta primi ve faiz destekleme ödemeleri için ayrılan ödenek yüzde 96 oranında artırılarak 2 milyar liraya yaklaştı.

Yeni kurulan Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü için önerilen 2021 bütçesi 80,7 milyon TL oldu. Bunun 29 milyon lirası model fabrikalar için, 11 milyon lirası inovasyon merkezleri için kullanılacak. Sanayileşme İcra Kurulu kapsamında yapılacak harcamalar da bu Genel Müdürlük aracılığıyla koordine edilecektir.

Türkiye'nin önde gelen bilimsel ve teknolojik araştırmalarını teşvik eden TÜBİTAK 2021 bütçesi yüzde 49,6 artışla 5,3 milyar lira oldu.

İnsan ve Sosyal Bilimler (TRA Programı) kapsamında Türkiye'nin kurumları - Üniversite, Sanayi, Bilim ve Burs Proje Desteği 2021 bütçesi için 2.2 milyar lira altında ayrıldı. 2020'ye göre yüzde 104'lük bir artışa karşılık gelen bu miktar, inovasyon ve inovasyon odaklı projeleri desteklemek için kullanılacak.

TARAL Programı kapsamındaki bu artışla birlikte beyin göçünü tersine çevirmeyi amaçlayan Uluslararası Önde Gelen Araştırmacılar ve Ulusal Önde Gelen Araştırmacılar programlarının yanı sıra, sektörde nitelikli istihdamı teşvik eden endüstri doktora programları ve sektördeki projeler yürütülecektir. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı desteklenecektir.

Ayrıca, Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı ve Sektörel İnovasyon Ağ Mekanizması ile yüksek teknoloji geliştirme işbirliklerine hız verilecek. Geleceğin teknoloji yıldızlarının yetiştiği Deneyap Teknoloji Atölyelerinin sayısı artırılacak.

Merkezi yönetim bütçesinden Türk Standartları Enstitüsü'ne (TSE) tahsis edilen miktar yüzde 31 artarak 620 milyon liraya ulaştı. Artışın en önemli kalemi 6,5 kat artışla 119 milyon liraya ulaşan yatırım bütçesi oldu.

Bu bütçeyi enstitü, Türkiye'nin test altyapısını, sanayicilerini ve üreticilerini güçlendirerek yabancı laboratuvarlara bağımlılığını ortadan kaldırmayı hedefliyor. Bu kapsamda Ankara Temelli Kalite Kampüsü'ndeki inşaat çalışmalarına hız verilecektir.

KOBİ'lerin ve girişimcilerin yenilikçi, teknolojik ve rekabetçi bir yapıya kavuşmasını hedefleyen KOSGEB'e merkezi yönetim bütçesinden ayrılan tutar yüzde 14,7 artarak 2,1 milyar TL'ye ulaştı.

Ekosisteme katkı sağlayan Türkiye'nin fikri mülkiyeti Türk Patent ve Marka Kurumu 2021 yılı ödenekleri için 146 milyon lira ayırdı. Bu miktar, 2020'ye göre yüzde 43,1'lik bir artışa denk geliyor.

Türkiye Uzay Ajansı bütçesinde yüzde 55,2 artış 38,1 milyon liraya yükseltildi.

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