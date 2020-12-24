  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kasımda 1009 yatırım teşvik belgesi verdi
Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kasımda 1009 yatırım teşvik belgesi verdi

Yeniakit Publisher
2020-12-24 08:09:39 -
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kasımda 1009 yatırım teşvik belgesi verdi

ANKARA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, kasımda 1009 yatırım teşvik belgesi düzenledi.

Bakanlığın, Kasım 2020 dönemi yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, kasımda 1009 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin sabit yatırım tutarı 25 milyar 331 milyon 980 bin 766 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 33 bin 903 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Öte yandan, sabit yatırım tutarı 2 milyar 92 milyon 549 bin 893 lira olan ve 2 bin 760 kişinin istihdam edilmesi öngörülen 109 yatırım teşvik belgesi iptal edildi.

Bu dönemde yatırım teşvik belgesi tamamlama vizesi alan firmaların sabit yatırım tutarı 4 milyar 633 milyon 506 bin 874 lira, bu firmalarda istihdam edilen kişi sayısı 12 bin 923 olarak gerçekleşti.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Afgan Büyükelçi'yi kabul etti
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Afgan Büyükelçi'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi Amir Mohammad Ramin'i kabul etti. ..
Yunanistan'da şiddetli deprem! Türkiye'yi de salladı
Gündem

Yunanistan'da şiddetli deprem! Türkiye'yi de salladı

Yunanistan'da 4.4 şiddetinde bir deprem meydana geldi. AFAD'ın geçtiği bilgiye göre, deprem Atina'nın kuzey batısındaki Fakis bölgesinde ya..
Fuat Oktay'dan KKTC'ye maaş müjdesi
Gündem

Fuat Oktay'dan KKTC'ye maaş müjdesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "KKTC'de kamu çalışanlarında maaş müjdesi bekleniyor. 800 milyon liralık nakdi KKTC'ye aktaracağız." de..
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay